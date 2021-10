Čelnici PSG-a bili su uvjereni da će dolaskom Lea Messija nagovoriti Kyliana Mbappéa (22) da potpiše novi ugovor. No, na njihovo iznenađenje, napravili su protuefekt.

Mladi Francuz je ovog ljeta svim silama htio napustiti francusku prijestolnicu te otići u Real Madrid. Nudio je Kraljevski klub 180 milijuna eura, stigla je odbijenica. Nudio je i 200 milijuna, no i to nije nešto previše smekšalo bogate Katarane kojima ionako nije do novca.

Frustrirani Mbappé tako je ostao u PSG-u, no već u siječnju može pregovarati s Real Madridom jer mu sljedećeg ljeta istječe ugovor. Nasser Al-Khelaifi nedavno je kazao da će pokušati pod svaku cijenu zadržati mladu zvijezdu, no u ovome slučaju niti njegovi petrodolari ne pomažu.

Nakon turbulentnog razdoblja u njegovoj karijeri gdje su svi upirali prstom u njega, a on je morao šutjeti, Mbappé je konačno otvorio dušu za francuski L'Equipe i objasnio što se sve događalo ovog ljeta.

- Najprije mi je trebalo vremena za razmišljanje, uoči starta Eura rekao sam ljudima iz kluba kako ne želim novi ugovor, a poslije Eura sam jasno poručio kako želim otići. Ideja mi je bila a svi budemo zadovoljni, PSG, ja, klub u koji ću otići… Želio sam da moj klub zaradi te dati mu dovoljno vremena kako bi mi pronašao zamjenu. Ukratko, želio sam usrećiti sve. Nisam želio otići bez odštete, ali oni su tako odlučili. I to je u redu. Nastavio sam trenirati, igrati, nisam imao problem s tim. I dalje sam u odličnoj momčadi, tamo gdje sam sretan već četiri godine - kazao je Mbappé.

PSG je odbio sve Realove ponude, a u medijima su se pojavile glasine kako je Kylian zbog toga pokrenuo pobunu u svlačionici. Tvrdi da je to sve laž.

- Real je poslao nekoliko ponuda, od 160 do 200 milijuna eura. U tom sam razdoblju čuo mnogo netočnih navoda: da sam odbio pet ili šest ponuda PSG-a, da ne želim razgovarati s Leonardom i kako imam plan napraviti pobunu u svlačionici. Osjećao sam kako moja avantura u Parizu završava. Želio sam nešto novo, drugačije, šest ili sedam godina igram francusko prvenstvo. Dao sam Parizu sve što sam znao i mogao. Mislim da imam pravo na svoju procjenu i odluku. Smatram kako je odlazak logičan korak. Da sam otišao, bilo bi to isključivo u Real Madrid.

Pomirio se s ostankom u Parizu, ali još samo ovu sezonu. Čelnici su očito svjesni da ga ne mogu zadržati pa više ni ne pregovaraju o novom ugovoru. To znači da će PSG ostati bez 200 milijuna eura koje je ovog ljeta mogao dobiti za svoju zvijezdu.

- Ostao sam u Parizu i sretan sam. Do kraja ove sezone od mene nećete ni čuti ni vidjeti stav, niste me pustili, okej, lagano ću… Previše volim nogomet i previše poštujem ovaj klub da bih i samo jednu utakmicu odigrao ispod maksimuma. Što se tiče moje situacije, više ni ne razgovaramo o nastavku suradnje jer znaju kako želim otići - rekao je Mbappé.

Dolaskom Lea Messija, PSG je stvorio najbolji napad na svijetu. Tercet Neymar-Mbappé-Messi tjera strah u kosti svakoj obrani, no u pariškom raju već je došlo do sitnih trzavica. Mbappé je nedavno Neymara prozvao klošarom jer mu nije htio dodati loptu.

- Kad imate Messija u momčadi, znate kako će raditi manje u obrani kako bi bio spremniji ispred gola nešto napraviti. Nije mi problem trčati za njega. To je hijerarhija. Inače nemamo problema, nekad nisam zadovoljan što mi nije dodao, nekad nije zadovoljan on, ali nemamo problema generalno. Neymar? Da, rekao sam mu da je klošar. Ponavljam, događa se u nogometu. Ali to ne znači kako imamo problem. Razgovarali smo poslije... Mnogo smo takvih riječi razmijenili u prošlosti zato što želimo pobjeđivati i osvajati trofeje. Vjerojatno će i u budućnosti biti takvih reakcija, ali nekog velikog nezadovoljstva zaista nema. Poštujem Neymara i kao igrača i kao čovjeka, divim se svemu što on jest.

Osim trakavica oko odlaska, Mbappeovo ljeto obilježio je i debakl s reprezentacijom. Nakon osvajanja SP-a u Rusiji, Francuska je bila jedan od glavnih favorita na Europskom prvenstvu, no ispala je već u osmini finala od Švicarske. Atmosfera u reprezentaciji bila je katastrofalna, igrači su se međusobno optuživali, a mnogi su prst krivnje uperili u Mbappéa koji je promašio odlučujući penal protiv Švicarske. Zbog toga se htio - umiroviti!

- Reprezentaciju sam uvijek stavljao iznad svega i uvijek će tako biti. Također, uvijek ću igrati za svoju zemlju bez suzdržavanja. Nikad nisam želio biti problem. Ali tad sam se osjetio kao problem. Ljudi su tako gledali na mene. Francuska je najvažnija. Pa ako je nacionalna momčad sretnija bez mene, u redu. To je tako, prihvatit ću. Predsjednik Saveza želio se sastati. To je trebalo biti među nama, ali potom je on sve objavio. Nisam to razumio... Ali ne zamjeram mu. Valjda je imao svoje razloge. I ne, nisam se žalio zbog penala ili nečeg sličnog. Ono na što sam se žalio jesu uvrede koje su slijedile. Nazivali su me majmunom. Sve mogu ignorirati, ali šokiralo me kad su me nazivali majmunom. Zato sam htio podršku saveza i zato sam razmišljao o napuštanju reprezentacije. A ne zbog promašenog penala - kazao je Mbappé.