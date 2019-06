Dobar posao u Belgiji? Liege nudi 3 mil. eura za Rrahmanija

U Dinamo je proteklih dana sletjela prva službena ponuda za nekog igrača i to, prilično neočekivano, odmah za - Amira Rrahmanija. Reprezentativca Kosova svim silama želi Standard Liege koji je za 25-godišnjeg igrača ponudio tri milijuna eura. Belgijci brzo žele sklopiti ovaj posao, a u cijelu priču mogli bi se uključiti Celtic i Amiens.

Nenad Bjelica polako slaže igračku križaljku za pripreme, trenera Dinama muče izostanci mnogih veznjaka (Moro, Majer, Olmo, Šunjić...) koji su u kadru U-21 reprezentacija za Europsko prvenstvo u Italiji i San Marinu, pa će na pripreme s “modrima” krenuti i mladi Neven Đurasek, koji je lani bio na posudbi u Lokomotivi, tamo skupio 15 prvoligaških nastupa.

Amer Gojak i dalje je na udaru Betisa, no u Maksimiru još nema službenih ponuda za BiH reprezentativca. Također, u Dinamu se iz dana u dan mijenja situacija oko lijevog beka. Prvo je na korak do "modrih" bio Francois Moubandje, pa je Švicarac otpao jer su se u igru uključili klubovi poput Seville i Atletico Madrida.

U Dinamu su svoj fokus prebacili na portugalskog braniča Rafu Soaresa, i to je proteklih dana izgledalo kao "gotova stvar", no sada su se opet pojavili neki problemi, Rafa Soares je u ovom trenutku prilično daleko od dolaska u Maksimir. Bugarski mediji donose priču kako "modri" žele Natanaela, 28-godišnjeg brazilskog lijevog beka koji je posljednjih godina nastupao za Ludogorec, a sada je slobodan igrač. Natanael bi mogao biti veliko pojačanje, no i njega žele bogatiji klubovi poput Bešiktaša.