Naša suradnja bila je logična. Zadnje dvije godine intenzivno se družimo, zajedno popijemo čašu vina, obožavamo kartati Uno, ispričao je Nikola Mektić (32) sve o suradnji s Matom Pavićem (27).

Hrvatski par dominira svijetom tenisa. Prošlog vikenda osvojili su Masters u Monte Carlu i kući se vratili bogatiji za 50.000 eura. Zajedno su počeli igrati tek ove godine, a već su osvojili četiri naslova te dogurali do šest finala.

Otkrio je Mektić kako je došlo do suradnje s Pavićem. Prošle sezone nije mu išlo s Wesleyem Koolhofom, pa je prije završnog Mastersa u Londonu otkrio da će u 2021. nastupati s Pavićem. A onda je s Koolhofom osvojio taj isti Masters...

- Nisam ispao fer prema Koolhofu. Pred kraj sezone meni je ‘uletio’ Mate. Najboljeg na svijetu se ne odbija. Koolhof nije mogao ni naslutiti da ću to učiniti. Je li se naljutio? Rekao sam mu 20 minuta prije treninga, ali odradio je sve profesionalno. Navečer mi je poslao poruku, rekao je da je sve OK, da me razumije.

- Igramo i NBA fantasy. Mektić me ubacio, a protivnici su Daniel Nestor, Andy Murray... Zajedno gledamo i NBA, Mektić obožava LeBrona, a ja navijam protiv njega, pa to bude spektakl - otkrio je Pavić.

Dobra forma našeg para veseli i u kontekstu Olimpijskih igara, sanjamo tu zlatnu medalju...