'Odmorila sam se na Maldivima i sada napadam svjetski vrh'

Donna Vekić nije skidala osmijeh s lica. Čak ni kada je odmah na početku druženja s medijima u Esplanadi izgubila bitku s ipak previsokim štiklama, koje je zamijenila - čizmama. Ipak su bile nešto ekonomičnije u jednosatnom odgovaranju na pitanja priličnog novinarskog reda.

Iza Osječanke najbolja je sezona u karijeri iako nije osvojila titulu, ali dva finala u St. Peterburgu i Nottinghamu pa prvo Grand Slam četvrtfinale na US Openu te posljedično i ulazak u Top 20 sasvim su dovoljan razlog za odlično raspoloženje. Uostalom, zar može biti nakon punjenja baterija na Maldivima?

U novu će godinu Donna ući s 19. mjesta WTA ljestvice. Mogla je i više da nije bilo teških poraza, ne u rezultatskom smislu, poput onog od Garcije u finalu Nottinghama pa od Riske u prvom kolu Wimbledona ili ranije od Osake u Stuttgartu, a onda i od Benčić u četvrtfinalu US Opena.

- To mi je bio najdraži trenutak u sezoni, a najteži taj poraz od Riske. Imala sam velika očekivanja od Wimbledona, čak sam dan prije ždrijeba imala noćnu moru da ću igrati s Riske i tako je bilo. Taj me poraz pogodio, ali vratit ću joj sljedeći put - započela je naša Slavonka.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL Njezin je uspon prema teniskom vrhu krenuo s uspostavom suradnje s Torbenom Beltzom, Nijemcem koji je Angelique Kerber doveo do broja jedan. Sada su prošle dvije pune godine njihovog rada, u ovoj su plodovi opipljiviji, pa je Beltz među kandidatima za najboljeg trenera godine.

- Imam definitivno dobar tim ljudi, imamo istu viziju kako moj put treba izgledati i dobro se slažemo. Jako sam sretna zbog Torbena i ponosna jer ostala dva trenera uzela su Grand Slam (Craig Tyzzer - Ash Barty i Sylvain Bruneau - Bianca Andreescu) i lijepo je biti u tom okruženju. Stoga me ta nominacija nije iznenadila jer su nas svi hvalili tijekom godine i pričali pozitivno o nama. Slažemo se odlično i van terena, čak i kad imam privatne probleme, trener je tu za mene. Usmjerio je moj rad u boljem pravcu i zato mu više vjerujem. Npr., kad nismo oko nekih situacija imali isto mišljenje, vjerovala sam njemu.

I dok "starci" na ATP Touru Federer, Nadal i Đoković mladoj gardi ostavljaju mrvice, na WTA Touru mlade su odavno preuzele tron. Krenula je Ostapenko prije dvije godine, lani Osaka, sada Barty i Andreescu.

- Bianca je odigrala odlično Indian Wells, Toronto i US Open, ali ne znam hoće li izdržati bez ozljeda, već ih i sad ima puno. Serena? Iskreno, ona ne može već dugo.

Što Donni nedostaje za još veći iskorak?

- Ništa posebno, a opet sve pomalo. Treba mi još malo vremena i sreće, da je 5-6 mečeva otišlo na moju stranu, bila bih Top 10. Nije to velika razlika u bodovima i razini. Svatko ima svoj put, svoje načine kako doći do toga, ja napredujem iz godine u godinu. Ove sam fizički dosta napredovala zahvaljujući radu sa Zlatom Novkovićem.

Već godinama čekamo da Fed Cup reprezentacija napreduje iz one "ne znamo joj ni ime" skupine. S dvije tenisačice u Top 20 (Martić je 15.) krajnje je vrijeme.

- Promijenio se sustav natjecanja, ali sljedeće godine i dalje smo u istom rangu iz kojeg je teško izaći. Dala sam 300 posto ove godine i moramo igrati zajedno ako mislimo naprijed.

Biste li željeli i dalje s Ivom Majoli na klupi?

- Da.

Donna, pretpostavljamo, svakako planira i u Tokio?

- Sljedeća je godina i olimpijska i to me veseli, sad sam se kvalificirala za OI, to mi je bio veliki cilj i želja.

A za sljedeću godinu?

- Top 10. Mislim da to nije neki "vau" cilj i da je realan. Imala sam nekoliko Top 10 pobjeda ove godine, to nije slučajno. Sve iz Top 30 tu smo negdje.

Foto: PATRICK HAMILTON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Cure su došle

Za razliku od tenisačica, za tenisače je ova godina bila - tmurna. Da ne upotrijebimo neku težu riječ. I sada su obje tenisačice - ispred tenisača. Tko bi rekao...

- Jako sam ponosna na to i mislim da bismo svi trebali biti još više i to naglašavati. Dečki su godinama u vrhu, a sad smo mi cure došle.

Jedna opet dolazi. Govorimo o Ani Konjuh.

- Da, vraća se, ovo je stvarno katastrofa što joj se događa i nadam se da će ostati na Touru kada se vrati.

Četiri tjedna priprema

- S pripremama krećem već za vikend, dobro sam se odmorila, svježa sam. Čeka me nekoliko tjedana rada, pa blagdani s obitelji i onda letim za Australiju.