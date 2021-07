Ta posljednja loptica bila je kao cijela vječnost. Granollers je pogodio jači forhend, izgledalo je kao da putuje dva sata, Nikola Mektić se premišljao hoće li je dirati ili neće. Pustio ju je da odradi svoje, a kada je pala iza linije i otišla u aut, sa stisnutim šakama se bacio na travu i emotivno proslavio nevjerojatno postignuće.

Mate Pavić i Nikola Mektić su pobjednici Wimbledona! Oh, kako je to samo lijepo čuti! U sjajnom finalu su pobijedili Horacija Zeballosa i Marcela Granollersa (6-4, 7-6, 2-6, 7-5) i napokon došli do ovog svetog teniskog grala. Došli su kao favoriti na ovaj turnir, ali zapravo su napravili nevjerojatno čudo. Bacili su se u zagrljaj jedan drugome. Bila je to eksplozija emocija, nešto za što su radili i trenirali cijeli život.

- Ta loptica koja je dugo padala bio je najbolji osjećaj u mom životu, a zadnja tri meča bila su najvažnija koje sam odigrao. Samo smo si govorili idemo dalje i bodrili smo se - rekao je Mektić nakon pobjede.

Mate i Nikola krenuli su zajedno igrati tek ove godine, ali u sekundi su kliknuli i pokazali o kakvom paru se radi. Ovo im je bilo deseto finale i osmi naslov. Prvi Grand Slam, uvjerljivo najslađi. Sudbina je htjela da ga uzmu samo dan nakon 20. godišnjice od Goranovog osvajanja Wimbledona. I sudbina je htjela da postanu prvi hrvatski par koji je osvojio jedan Grand Slam naslov!

- Ovo je daleko najbolji turnir na svijetu, želim čestitati suparnicima u finalu i mislim da je ovo bio poseban meč. Obojica smo odrastali s Goranom gledajući njegov naslov i sada ponovno Hrvati slave titulu, jako smo emotivni i ovo je najveća pobjeda - govorio je emotivni Mate dok mu je drhtao glas.

Paviću je ovo treći osvojeni "Grand Slam" u konkurenciji muških parova, 2018. je osvojio Australian Open s Oliverom Marachom, a lani US Open s Brunom Soaresom, dok je Mektić osvojio svoj prvi "Grand Slam" u ovoj konkurenciji.

Što se se tiče ukupnog učinka, ovo nam je 17. Grand Slam naslov. Goran Ivanišević slavio je na Wimbledonu, Marin Čilić na US Openu i Iva Majoli na Roland Garrosu. I to je što se tiče singla.

Pavić je, osim tri titule u muškim parovima, osvojio i US Open i Australian Open u mješovitim parovima.

Mate se tako izjednačio s Ivanom Dodigom koji je također na pet naslova. On je pak osvojio Roland Garros i Australian Open u muškim parovima te Roland Garros dvaput i jednom Wimbledon u mješovitim parovima.

Do naslova je na US Openu 1970. godine došao i legendarni Nikola Pilić, a 1998. godine Mirjana Lučić Baroni je u paru s Martinom Hingis osvojila Australian Open.

Dragutin Micić je 1938 godine osvojio Roland Garros u mješovitim parovima, a Nikola Mektić je prvi Grand Slam osvojio prošle godine kada je s Krejčikovom uzeo Australian Open.