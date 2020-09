- Na\u017ealost, Leroy je ozlije\u0111en. Nadamo se da \u0107e nam se vratiti nakon reprezentativne stanke. Ozlijedio je ligamente koljena - izjavio je strateg Bayerna, Hansi Flick, koji \u0107e imati problem sa sastavljanjem mom\u010dadi za utakmicu njema\u010dkog superkupa protiv Borussije Dortmund.

Odrekli se Perišića, a sad im se obilo o glavu: Leroy Sane 'out'!

Leroy Sane potpisao je ovog ljeta ugovor s Bayernom u transferu vrijednom 45 milijuna eura. Nakon tek tri utakmice u dresu bavarskog velikana opet se ozlijedio

<p><strong>Leroy Sane</strong> (24) izbivat će s nogometnih travnjaka mjesec dana. Vijest je to koja je odjeknula klupskim prostorijama <strong>Bayern Münchena</strong>. Prošlu sezonu propustio je zbog operacije križnih ligamenata nakon ozljede u dresu Manchester Cityja u utakmici Community Shielda protiv Liverpoola.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: MAGIJA MANUELA NEUERA</strong></p><p>Bayern je odlično ušao u sezonu, no nakon prvog šoka u porazu od Hoffenheima 4-1, uslijedio je novi. Ovosezonsko pojačanje Leroy Sane obnovio je ozljedu desnog koljena i morat će neko vrijeme izbivati sa nogometnih travnjaka, a na<strong> Hansiju Flicku</strong> je da za njega nađe adekvatnu zamjenu.</p><p>- Nažalost, Leroy je ozlijeđen. Nadamo se da će nam se vratiti nakon reprezentativne stanke. Ozlijedio je ligamente koljena - izjavio je strateg Bayerna, Hansi Flick, koji će imati problem sa sastavljanjem momčadi za utakmicu njemačkog superkupa protiv Borussije Dortmund.</p><p>Trener Bayerna će za tu utakmicu u prvu postavu vjerojatno uvrstiti Kingsleya Comana, Bayernova junaka u finalu Lige prvaka. Gnabry je neupitan na desnom krilu, kao i u špici Robert Lewandowski.</p><p>Coman je također poznat kao 'stakleni' nogometaš, odnosno svako malo izbiva s terena zbog ozljede. Hansiju sad sigurno prolazi kroz glavu <strong>Ivan Perišić </strong>koji je prošle godine s Comanom dijelio minute na lijevom krilu, a uprava kluba mu nije ponudila ugovor.</p><p>Sane će sigurno propustiti ligašku utakmicu protiv Herthe, a za nacionalnu vrstu Njemačke, utakmice protiv Ukrajine i Švicarske. Tek ćemo vidjeti hoće li biti spreman nakon utakmica Lige nacija za utakmice protiv Bielefelda (17. listopada) i Eintrachta (24. listopada).</p><p>Uprava Bayerna će zbog ove ozljede vjerojatno ipak posegnuti za još kojim pojačanjem jer je na određenim mjestima momčad Bayerna dosta 'tanka'. Prijelazni rok traje do 5. listopada, a klub s Allianz Arene morat će, izgleda, još poslovati.</p>