Odriozola ozlijedio Perišića na treningu! 'Ovo je šok za nas'

Umjesto pod tušem, Ivan Perišić završio je u utorak na liječničkom stolu nakon jutarnjeg treninga minhenskog Bayerna. A od liječnika vijesti nisu bile nimalo dobre. Perišić će morati na jednomjesečnu stanku!

Hrvatski reprezentativac završio je trening prije vremena jer je na njega ozbiljnije nasrnuo Alvaro Odriozola i ozlijedio mu gležanj. Perišić je s bolnom grimasom otišao s travnjaka i potom na detaljnije pretrage koju kasnije potvrdile loše vijest.

Ivan Perišić has suffered an ankle injury in training after a foul by Álvaro Odriozola. Perišić had to stop training and will now undergo tests [Bild]