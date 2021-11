Glavno pitanje za Matjaža Keka (60) na predstavljanju novoga reprezentativnog popisa za utakmice protiv Slovačke i Cipra bilo je kako gleda na mogućnost preuzimanja Hajdukove klupe.

Šveđanin Jens Gustafsson dobio je otkaz jutro nakon poraza od Slaven Belupa u Koprivnici, a Matjaž Kek spominjao se kao želja navijačkog puka. Uostalom, kao i u posljednjih nekoliko navrata otkad je napustio Rijeku.

Koliko vas remete priče o preuzimanju Hajduka uoči reprezentativne akcije, upitao je slovenski novinar Matjaža.

- Mislio sam da ćemo o tome malo raspravljati na kraju presice, a ne na početku. Kako god, uvijek su prisutne medijske spekulacije. Više puta sam govorio da mene to previše ne dira, to je dio mog života, mog poziva. Moj karakter ne bi mi dozvoljavao da miješam kruške i jabuke. Sad mi je sva koncentracija na popisu reprezentacije, na igračima, na razgovorima s ljudima u savezu i iduće dvije utakmice. Sve ostalo bilo bi nekorektno - rekao je Matjaž Kek.

On ima načelni dogovor sa slovenskim savezom da vodi reprezentaciju i u idućem ciklusu za Euro 2024. iako se nije plasirao u Katar.

- Imam važeći ugovor koji istječe krajem ovog ciklusa, a pregovori sa slovenskim savezom su zaključeni. Ne dopuštam nikakve spekulacije oko toga da se odlučujem za jedno ili drugo. Kako bi to izgledalo da ja kao slovenski izbornik, bez obzira na to što nismo uspjeli u ovim kvalifikacijama, nismo se plasirali na veliko natjecanje, ulazim u neke medijske ili bilo kakve druge spekulacije. Ja sad razmišljam o ovom popisu i pripremi utakmice za iduće dvije utakmice i gledam prema idućem ciklusu. Sve ostalo sad me ne zanima. Mislim da sam bio dovoljno jasan - rekao je Kek.

Bez obzira na želje Hajdukovih navijača, dobacio je novinar.

- Doći će bolja vremena, siguran sam u to. Pa i nama u Sloveniji - nasmijao se Kek i zaključio tu temu.

