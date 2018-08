Odustaju od Modrića: I Talijani su shvatili da Luka ne dolazi

Modrićevo hvala i Odustaju od Modrića naslovi su u dva najutjecajnija talijanska sportska lista. Nakon jučerašnjeg razgovora Luke Modrića s čelnicima Reala i pisanja dobro upućenih španjolskih medija kako će hrvatski kapetan dobiti novi ugovor, povišicu i plaću u rangu kapetana Sergija Rarmosa, što znači oko 12 milijuna eura godišnje, i Talijani su shvatili da je dolazak najboljeg igrača Svjetskog prvenstva u Inter bio samo san.

'Luka Modrić ostaje nedohvatljiv za Inter i okreće se produžetku ugovora s Real Madridom, a zanimanje Intera samo mu je pomoglo da dobije plaću u rangu Sergija Ramosa. Hrvat će dobiti novi ugovor čime Interov san nestaje', piše Corrierre dello Sport.

I La Gazzetta dello Sport na istom je tragu.

'Interov pucanj u prazno, morali su stati na kočnicu u lovu na hrvatsku zvijezdu.'

Tuttosport piše 'Inter odustaje od Modrića, ali Monacov Balde Keita ipak dolazi'.

I tako dok Talijani polako odustaju od Modrića, Luka se u potpunosti vratio treninzima s Realom, a španjolski mediji sa zadovoljstvom na naslovnice guraju da će najbolji veznjak svijeta i dalje vladati njihovom Primerom.

Novi ugovor uskoro bi trebao biti na stolu, još jučer pisali smo da bi hrvatski kapetan trebao dobiti značajnu povišicu, a Marca piše da će samo jedan igrač u Realu imati veću plaću od njega. Bit će to Gareth Bale kojem godišnje na račun sjeda oko 15 milijuna eura. Luka će biti u rangu kapetana Ramosa s 12 milijuna eura. Apsolutno zasluženo.

'Nakon razgovora s obitelji, Luka je odlučio ostati u Realu. Iskreno, to je od početka ove sapunice i bila Modrićeva želja. Dobiti novi ugovor i povišicu kao znak da ga u Realu cijene. Sada će biti u rangu najplaćenijih, a ne kao do sada daleko ispod s osam milijuna eura. Luka je obećao da će ostati, a to je najbolja moguća vijest za Real Madrid i novog trenera Julen Lopeteguija', piše As.