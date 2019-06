Trenirala je kriket, odustala pa lakoćom osvojila Roland Garros

Kada neki sportaš ostvari sjajan rezultat, obično se krije neka zanimljiva priča koja je izgradila tu osobu da bude još bolja. E takav je slučaj i ovaj put. Na opće iznenađenje, Ashleigh Barty osvojila je Roland Garros što joj je prvi Grand Slam naslov u karijeri i to nakon što je 'otpuhala' s Phillip Chatriera mladu češku nadu Marketu Vondroušovu sa 6-1, 6-3.

Zanimljivo je to što se Barty prije tri godine bavila kriketom, a sad je pokorila konkurenciju i osvojila Roland Garros. Život zaista piše zanimljive priče, a njezina je također jedna od njih.

Foto: BENOIT TESSIER

Mladoj Australki tenis nije bio sport s kojim je počela, riječ je bilo o 'netballu'. To je jedan od najpopularnijih sportova u Australiji koji je sličan košarci, a pošto su se time bavile njezine sestre, znatiželjna Ashleigh Barty također je otišla njezinim stopama. No u tome nije baš bila uspješna i ubrzo je odustala smatrajući da je to ženski sport.

Sa sedam godina zavoljela je 'bijeli sport', a odmah nakon prvog treninga se vidjelo kako je jednostavno stvorena za tenis i reket.

- Bacio sam joj lopticu, a onda bum! Vratila ju je bez problema - pričao je njezin trener Jim Joyce, a i sama je toliko zavoljela tenisa da mu se skroz predala.

- Imali smo zid ispred kuće i znala sam svaki dan po nekoliko sati nabijati lopticu - pričala je Barty jednom prilikom.

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Juniorska karijera je fantastično krenula, a vrlo brzo je i skočila na drugo mjesto na juniorskoj ljestvici. Juniorske turnire osvajala je kao od šale, a onda je stiglo ostvarenje sna svakog tenisača. Sa samo 16 godina, 2012. dobila je pozivnicu za Australian Open kao veliki potencijal. Ubrzo je i osvojila juniorski Wimbledon, a onda su stigli prvi pravi problemi.

Ozljede su je malo poremetile i izgubila je kontinuitet. Mnogi su je vidjeli za par godina na vrhu ženskog tenisa, no znatiželjna Barty nije tako zamislila svoj životni put. Na šok cijele australske javnosti, 2014. godine odustala je od tenisa i prešla u kriket!

Bila je 223. na svijetu i misli joj nisu bile usmjerene na tenis pa je odlučila malo promijeniti profesiju i uzeti pauzu poput Michaela Jordana koji je s košarke prešao na na bejzbol.

- Sva ta putovanja u tim godinama bila su previše za mene. Želim proživjeti život kao sva djevojka i uživati u njemu - rekla je tada australskim medijima Barty koja je bila željna života, a to nije mogla ostvariti uz tenis.

Potpisala je za Brisbane Heat i to bez da je ikada trenirala kriket. No svejedno je pokazivala zavidne vještine i formu, ali ipak je tenis previše fali. Godine 2016. odlučila se vratiti u najdraži sport. Malo pomalo probijala se na ljestvici, a te godine je odmah iz kvalifikacija stigla do četvrtfinala Nottinghama gdje je izgubila od Pliškove kao 272. na svijetu. A onda je krenuo njezin strašan uzlet u 2017. godini.

Foto: VINCENT KESSLER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Te godine osvojila je prvi WTA turnir u karijeri nakon što je bila najbolja u Kuala Lumpuru. Onda su uslijedila finala u Birminghamu i kineskom Wuhanu gdje je pak izgubila pa još i bolja 2018. godina. Osvojila je turnir u Nottinghamu pa i u Zhuhaiju pokorila konkurenciju na turniru iz Premier serije, što je za razinu ispod Grand Slamova.

U samo godinu dana je od 272. na svijetu stigla do 17. i pokazala teniskom svijetu što sve može i da je apsolutno pogodila nakon što je odustala od kriketa. U 2019. godini konačno je doživjela procvat, onaj mali koračić koji joj je falio da dođe na sami vrh. Prvo je osvojila Miami, a onda na Roland Garrosu pokazala klasu.

Foto: Handout/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Mlada Čehinja Marketa Vondroušova nije imala nikakve šanse protiv raspoložene Australke kojoj je apsolutno sve ulazilo. Zasluženo je pobijedila i osvojila prvi Grand Slam u karijeri. Ostvarila je san svake tenisačice i to preko prave filmske priče. Prije pet godina odustala je od tenisa, mislila je da nema budućnost u tome sportu, a onda je nakon povratka krenuo njezin uzlet. Osvojila je prestižni turnir iz Premier serije, a sad i Roland Garros te pokazala koliko vrijedi i što sve zna. Redom je pobijeđivala Pegulu, Collins, Petković, Kenin, Keys, Anisimovu, a onda i Čehinju. Na cijelom turniru izgubila je samo dva seta, što pokazuje koliko je raspoložena bila.

Trenutačno je osma na WTA ljestvici, no sigurni smo da se uz ovakvu formu može samo penjati prema vrhu, gdje uostalom i pripada...