Odustao od nogometa i postao porno zvijezda: Prvo snimanje bilo je prestrašno, kajem se

Foto: Instagram

Prepao sam se i nisam mogao to napraviti. Djevojka koja je bila sa mnom me me malo opustila pa smo na kraju uspjeli snimiti, ali sve u svemu bilo je to užasno iskustvo, prisjetio se bivši engleski nogometaš

Engleski nogometaš Damian Oliver svojevremeno je bio na glasu kao izrazito talentiran igrač koji je prve nogometne korake napravio u Crystal Palaceu, a očekivanja od njegove karijere bila su velika. Međutim, Damian je prije nekoliko godina sve iznenadio kada je odlučio objesiti kopačke o klin te se posvetio porno industriji. U nedavnom intervju za jedan podcast ispričao je zašto je postao porno glumac i kako mu je u okruženju u kojem danas radi i živi. Priznao je da raditi u porno industriji nije onako kako je zamislio te da se u jednom trenutku pokajao jer se odrekao nogometa, koji je zapravo bio njegova najveća ljubav. - Na prvom snimanju bio sam prestravljen. Prvi puta sam stao pred kameru, a snimatelj je bio visoki ćelavi Irac koji je izgledao strašno. Morao sam izvaditi penis i započeti sa seksom - prisjetio se Oliver pa je nastavio: - Prepao sam se i nisam mogao to napraviti. Djevojka koja je bila sa mnom me me malo opustila pa smo na kraju uspjeli snimiti, ali sve u svemu bilo je to užasno iskustvo. Oliver je ispričao da je tijekom veze sa porno zvijezdom Sophieom Anderson mislio da u porno industriji može zaraditi ogroman novac zbog čega je u konačnici i napustio nogomet. - Govorili su mi da će biti lako jer ionako često mijenjam djevojke, a sada će me još i plaćati da spavam s njima. Ipak, nije bilo sve tako lako. To je potpuno drugi svijet i treba vam nevjerojatno samopouzdanje - kazao je bivši nogometaš pa zaključio: - Kajem se ponekad zbog svega. Da sam ostao u Crystal Palaceu i počeo igrati za prvu momčad kako sam i trebao, zarađivao bih puno više novca nego danas od snimanja pornića. Ipak, mislio sam da je super biti porno zvijezda, ali to nije tako dobro kao što ljudi misle. Najčitaniji članci