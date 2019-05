Odvratno vrijeđali djevojčicu s Downom pa razljutili Kanea!

Djevojčica Ella Markham (16) iz Banburyja po mnogočemu je posebna. Ima sindrom Down, a obožava Tottenham. S ocem Neilom često ide na utakmice Spursa, a s jednog takvog izleta snimljen je video zbog kojega je mnogima srce poskočilo, onako pozitivno zatitralo.

Naime, vesela Ella bila je sretna zbog dobre utakmice Tottenhama pa je zaplesala u lobiju pred ulazom na tribinu, a otac je sve podijelio na društvenim mrežama.

The result is never the most important thing #COYS 💙 pic.twitter.com/ad4fpBjMtA — Neil Markham (@NeilMarkham1) April 27, 2019

Iako je bilo puno lijepih komentara, javili su se i neki bezumni ljudi, ako ih uopće možemo nazvati ljudima, koji su se narugali sa stanjem djevojčice. Gnjusne komentare nema smisla ni prenositi, ali djevojčica je sve vidjela i to ju je rastužilo, a onda se pojavio veliki Harry Kane (25).

I posted a video of my daughter enjoying herself....since then she has been a figure of fun and ridicule to some.....not what I joined Twitter for. Maybe it’s not for me pic.twitter.com/haTZ7P9yF9 — Neil Markham (@NeilMarkham1) April 27, 2019

- Hej, Ella, vidio sam kako plešeš na našim utakmicama. Želim ti zahvaliti na čudesnoj podršci, puno mi to znači. I tvoja obitelj je sigurno ponosna na tebe - kazao je engleski reprezentativac pa dodao:

.@HKane is just as class off the pitch as he is on it. So proud to have this man at my club. #COYS pic.twitter.com/UJvQbtDZXY — Daily Hotspur (@Daily_Hotspur) May 1, 2019

- Želimo da dođeš i budeš maskota na našoj zadnjoj utakmici sezone protiv Evertona. Nadam se da ću te vidjeti tamo. Nastavi plesati, nastavi raditi što radiš, šaljem ti puno ljubavi - završio je Kane i do suza ganuo oca Neila.

This is Ella. Im not asking you to say how beautiful she is or for you to like the post. All I really want after tonight is to treat her as a normal person who would smile at you and doesn’t deserve to have have fun poked at her pic.twitter.com/fnGq9V5elH — Neil Markham (@NeilMarkham1) April 27, 2019

- Naravno da ćemo prihvatiti ponudu - rekao je otac malene Elle i dodao da su ovih dana dobili oko 20 tisuća poruka podrške od prijatelja, poznanika, ali i ljudi koji ih uopće ne poznaju.

Inače, video na kojem Ella pleše na društvenim je mrežama pregledan gotova dva milijuna puta i ima gotovo 30 tisuća lajkova.