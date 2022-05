Oglasile se 'Divlje svinje': Mi ne želimo biti filijala Dinamu! Čeka se investitor, ali očito - ništa?

Dinamo i Lokomotiva više nisu u odnosu koji im mnogi još uvijek zamjeraju, a prema mnogim napisima nova bi 'filijala modrih' trebao postati zaprešićki Inter koji je to, doduše, i bio u vremenima kad su tamo stasali Luka Modrić, Vedran Ćorluka itd.

Na čelu 'Diva izu predgrađa' već je dugi niz godina Branko Laljak, a on još nije progovorio o spomenutoj suradnji. No, to su napravili navijači Intera 'Divlje svinje' čije priopćenje prenosimo u cijelosti

Dinamova filijala?! Naš Inker (Inter ga danas zovu) klub je za koji možeš navijati samo ako jako voliš Zaprešić i ujedno si veliki mazohist. Prošli smo kroz godine puno uspona i padova, ali uvijek smo imali svoj klub. Klub koji je brend grada Zaprešića, klub koji je osvojio prvi kup, koji se borio za naslov, koji je „svima simpatičan“, koji je uvijek tu negdje u HNL-u, koji ima svoj karakter i tradiciju...

Dinamo je Dinamo, poštujemo ga i ne zamjeramo njima ništa, ali Dinamo je rival i baš na 30. godina od osvajanja kupa možemo se prisjetiti kakav je užitak pobijediti najdražeg rivala. Surađivali smo i prije s Dinamom i ponosni smo što su vrhunski Dinamovi dečki igrali kod nas, ali jedna je stvar suradnja - kada posudite nekoliko igrača drugom klubu, njihovom treneru, igračima, navijačima, gradu...a potpuno drugo kada sve diktira taj klub. Tko će navijati za takav klub?

Zna se tko je alfa i omega našeg kluba, i mislimo da jedino g. Laljku ovakav dogovor odgovara. Pitamo se gdje je sada grad koji „kao“ želi biti prepoznatljiv, a prepušta svoj glavni brend na milost i nemilost jednom čovjeku, gdje su navijači i simpatizeri, gdje su igrači i treneri koji su ove sezone stvorili predobru ekipu koja igra za kikiriki, a i dalje je bolja od Dinama 2.

Čekali smo investitora (što zbog stabilnosti kluba, što zbog toga da se g. Laljak konačno makne), ali očito ništa od toga. Znamo da su teška vremena, da su tu dugovi, cijenimo mi i g. Laljka i sve što je napravio do sada (ipak nismo potonuli dublje od 2. HNL), ali vrijeme je da se više makne.

Pitamo se što je sljedeće? Hoćemo li „opet“ promijeniti ime, grb, boju dresova? Je li Vam poznata samovolja jednog gazde kluba? Srdačno vaše, Divlje svinje.

