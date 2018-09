Ogorčena Šarapova završila je sezonu: Ozlijeđena i bez titule

Povratak tenisu Ruskinje Marije Šarapove, nakon 15 mjeseci prisilne pauze zbog pozitivnog doping testa na meldonij, ne ide prema planu. Vlasnica pet Grand Slam titula i bivša broj jedan od travnja 2017., kada se vratila na turniru u Stuttgartu, osvojila je samo jednu titulu, i to u Tianjinu (kategorija WTA 250), gdje ove sezone neće igrati:

- Veselila sam se povratku u Tianjin i branjenju titule, ali nažalost, treba mi vremena za oporavak od ozljede. Razočarana sam što neću igrati pred navijačima u Tianjinu i nadam se da ću opet igrati tu u budućnosti - poručila je Šarapova.

Nakon neuvjerljivog početka godine, 31-godišnja Ruskinja imala je solidnu zemljanu sezonu, s jednim polufinalom te dva četvrtfinala, uključujući i Roland Garros. Međutim, na travi i betonu nije puno igrala. U Wimbledonu je doživjela šokantan poraz od sunarodnjakinje Diatčenko.

Na američkom betonu igrala je samo dva turnira. U Montrealu ju je u trećem kolu izbacila Caroline Garcia, a u osmini finala US Opena prejaka je bila Carla Suarez Navarro. Iako to nisu loši rezultati, daleko je to nečega, s čime bi MaŠa bila zadovoljna.

Ove sezone ostala je bez ijedne titule (čak i finala). Otkazala je nastup u Pekingu, Tianjinu i Moskvi, a trebala bi se vratiti u Shenzenu početkom 2019. godine.

Saturday’s sweat 💦 set me up for the new week ⏰ pic.twitter.com/60hBW0cVep — Maria Sharapova (@MariaSharapova) 17. rujna 2018.

Sudeći prema videu kojeg je objavila, pripreme za novu sezonu već je počela.