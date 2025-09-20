Ogromno pojačanje stiže u Split! Dolazi velika slovenska legenda

Zoran Dragić (36) novi je igrač Splita i momčadi će se priključiti u ponedjeljak. Igra na poziciji beka šutera i dodatno će osnažiti momčad Dine Repeše kao veliko pojačanje na Gripama.

Foto: KK Split

Dragić je 36-godišnji slovenski reprezentativac, koji je u prošloj sezoni igrao za Bilbao i osvojio FIBA Europe Cup, a u impresivnoj karijeri nosio je dresove Cedevita Olimpije, Žalgirisa, Baskonije, Ulma, Triestea, Anadolu Efesa, Olimpije Milano, Khimkija, Unicaje, Krke, Slovana, Janča, Ilirije.

Foto: KK Split

U NBA-u je igrao za Phoenix i Miami, a inače je mlađi brat nešto poznatijeg Gorana Dragića koji je svojevremeno žario i palio u NBA-u. Dragić će na Gripe donijeti bogato iskustvo igranja u Euroligi i NBA-u te stiže kao jedan od najvećih slovenskih košarkaških legendi.