Obavijesti

Sport

Komentari 1
ZORAN DRAGIĆ

Ogromno pojačanje stiže u Split! Dolazi velika slovenska legenda

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Ogromno pojačanje stiže u Split! Dolazi velika slovenska legenda
Foto: Stefanos Kyriazis/IPA Sport / ip

Zoran Dragić na Gripe donosi iskustvo igranja u Euroligi i NBA-u gdje je nastupao za Phoenix i Miami. Prošle sezone je s Bilbaom osvojio FIBA Europe Cup

Zoran Dragić (36) novi je igrač Splita i momčadi će se priključiti u ponedjeljak. Igra na poziciji beka šutera i dodatno će osnažiti momčad Dine Repeše kao veliko pojačanje na Gripama.

Foto: KK Split

Dragić je 36-godišnji slovenski reprezentativac, koji je u prošloj sezoni igrao za Bilbao i osvojio FIBA Europe Cup, a u impresivnoj karijeri nosio je dresove Cedevita Olimpije, Žalgirisa, Baskonije, Ulma, Triestea, Anadolu Efesa, Olimpije Milano, Khimkija, Unicaje, Krke, Slovana, Janča, Ilirije.

Foto: KK Split

U NBA-u je igrao za Phoenix i Miami, a inače je mlađi brat nešto poznatijeg Gorana Dragića koji je svojevremeno žario i palio u NBA-u. Dragić će na Gripe donijeti bogato iskustvo igranja u Euroligi i NBA-u te stiže kao jedan od najvećih slovenskih košarkaških legendi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Hajduk - Dinamo 0-2: 'Modri' fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara savladali 'bile' u Splitu
VJEČNI DERBI

Hajduk - Dinamo 0-2: 'Modri' fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara savladali 'bile' u Splitu

HAJDUK - DINAMO 0-2 'Modri' su u Splitu savladali najvećeg rivala i tak im umakli na prvenstvenoj ljestvici s tri boda više. Golove su postigli Hoxha (44. minuta) i Bakrara (80. minuta)
FOTO Ovo su neki zaboravljeni junaci derbija! Sjećate li ih se?
PALI U ZABORAV

FOTO Ovo su neki zaboravljeni junaci derbija! Sjećate li ih se?

Mnogi pamte Marija Pašalića i dva gola s kojim je srušio Dinamo u derbiju, ali malo tko pamti Harisa Bukvu koji mu je asistirao golove. Zato smo na jednom mjestu okupili neke od zaboravljenih junaka derbija...
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025