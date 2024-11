Oko sokolovo: 'Bili su penali i za Hajduk i za Istru! Ne mogu vjerovati da to nije dosudio'

Bio je u Hercegovini na servisu automobila pa nije gledao izravni prijenos, međutim bivši nogometni sudac i nekadašnji sudački ekspert HRT-a Mateo Beusan (73) pogledao je snimke sa subotnje utakmice 13. kola HNL-a između Hajduka i Istre (1-1) na Poljudu. 'Oko sokolovo' slažem se u jednom - trebao je biti penal i za Splićane i za Puležane!

Darija Melnjaka je u kaznenom prostoru srušio Mateo Lisica, sa suprotne strane Zvonimir Šarlija napravio je prekršaj nad Salimom Fagom Lawalom, smatra Beusan.

- Nema uopće dileme, faul nad Melnjakom se morao dosuditi, toliko je to bilo očigledno da ne mogu vjerovati kako je propustio pokazati na bijelu točku i to bez intervencije iz VAR sobe. Takva tvrdoglavost ničemu ne vodi, sigurno mu je ovo bila važna lekcija u sazrijevanju. Ali kada je dobio šansu da smireno pregleda snimke događaja, opetovane sekvence, stvarno se čudim da je ustrajao uz svojoj odluci - rekao je Beusan za SN i dodao da je start Šarlije nad Lawalom morao biti kažnjen, ali je također zamjerio Ivanu Bebeku "kako tom prilikom nije bilo reakcije iz VAR sobe".

S njim se slaže i Alojzije Šupraha, bivši sudac, danas kontrolor suđenja u HNL-u.

- Bili su to prekršaji za kaznene udarce, onaj Lisice, tako i Šarlije. Uz napomenu da je igrač Istre zbog potezanja Melnjaka za dres trebao dobiti i crveni karton. U drugom slučaju, da se Toni Dadić odlučio za kazneni udarac protiv Hajduka, Šarlija je zaslužio opomenu. Zanima me vidjeti komentar povjerenika, njegovo stajalište premda katkad imam dojam da se suci naknadno nastoje zaštititi i to bez razloga. To se vidi u slučaju suđenja Darija Bela na onoj utakmici u Puli između Istre i Dinama da ne idem u detalje i osvrnem se na njegovo suđenje u Velikoj Gorici - rekao je.