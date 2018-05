Oko sokolovo: Cibalia je u borbi za ostanak drastično oštećena!

U petak je Cibalia ispala iz 1. HNL i stoti će rođendan dočekati igrajući drugoligaške derbije protiv druge momčadi Osijeka. Ispali su poslije poraza od Lokomotive 2-1, no pri rezultatu 0-0 poništen im je gol u 73. minuti da bi minutu poslije upali u rezultatski minus.

Bunili su se Vinkovčani zbog odluke suca Gorana Gabrila koji je poništio gol Vinka Solde. Smatraju da su zbog toga završili u drugoj ligi.

Za Matea Beusana to je velika greška.

- Ovdje se radi o grešci drugog pomoćnog, ovo je već veća greška, pogotovo za Cibaliji jer je ovo bila borba za ostanak. To je vrlo aktivna igra, ako poslije budemo raspravljali tko je najviše oštećena, ali ovdje je Cibalia drastično oštećena - rekao je u Stadionu.

Cibaliji je sviran penal u 78. minuti nakon što je Lovro Majer igrao rukom. Fulali su ga.

- Možemo reći da je ta lopta liznula ruku, ja ovo nikad ne bih sudio.

Hajduk će u finale kupa bez važnog stopera Borje Lopeza jer je isključen na utakmici protiv Rijeke. Isključen je zbog faula nad Grahovcem.

- Ovo je nesmotren start, bez obzira što on misli da to nije. Desnom nogom je direktno išao na igrača i odluka je ispravna.

Finale kupa u Vinkovcima u srijedu sudit će Mario Zebec.

- To je jedini izbor preostao. Rekao sam prije par dana da će on suditi. To je najbolje riješenje u ovom momentu.

Autogol Arijana Ademija u pobjedi Dinama nad Interom 3-1 također nije regularan.

- Drugi pomoćni je pogriješio. On je gledao akciju, a ne igrača koji prima loptu. To je njegova pogreška.

Za kraj je rekao tko su, po njemu, najbolji suci u Hrvatskoj.

- Jović, Modrić i Krmar su bili cijele sezone konsantni u formi. Statistike i analiza greška, imaju ih najmanje.