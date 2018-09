Đoković je sredio Millmana za polufinale protiv Nishikorija...

Novak Đoković bez većih problema prošao je u polufinale US Opena pobijedivši Australca Johna Millmana 6-3, 6-4, 6-4. Srbin će se za finale boriti protiv Japanca Keija Nishikorija koji je u drugom polufinalu izbacio našeg Marina Čilića.

Đoković je po izuzetno teškim vremenskim uvjetima, nesnosnoj vrućini i sparini, igrački lakše od očekivanog izbacio Australca koji je šokirao Federera u četvrtfinalu.

U jednom trenutku Millman je prišao Novaku na mreži i pitao ga je li ok ako se ode presvući u svlačionicu jer više ne može ovako igrati.

- Čovječe, potpuno sam mokar. Može kratka pauza samo da odem do svlačionice? Kad izvadim lopticu iz džepa, mogu je cijediti - rekao je Millman Đokoviću.

- Samo ti daj, ja ću odmarati, dobro će mi doći - odgovorio mu je Srbin.

Đoković je u meču propustio 16 od 20 break lopti, u trećem setu je imao 3-1 pa je izgubio servis i Australac se vratio. Ali onda je Srbin osvojio 12 od 15 poena i prošao u polufinale u meču u kojem je ima 53 neprisiljene pogreške.

- Preživljavali smo tamo dolje na terenu. Baš smo bili testirani. Evo, već je ponoć. Svaka čast Johnu na sjajnoj borbi. Nakon onakve pobjede protiv Federera došao je tu i trčao još gotovo tri sata. Zaslužuje pljesak - rekao je Đoković.

Novak je blizu povijesti jer, ako ode do kraja na US Openu, bio bi mu to 14. Grand Slam naslov čime bi se izjednačio sa Samprasom, iza Nadala (17) i nedodirljivog Federera (20).