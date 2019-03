Đoković: Mržnju u regiji treba prerasti, poštovanje je rješenje

Moje pitanje je: hoćemo li ostati zarobljeni u toj nekoj emociji mržnje i neprihvaćanja ili ćemo se izdići iznad toga i nastaviti dalje u pozitivnijoj emociji poštovanja i razumijevanja? Ja osjećam da je to ispravno i da je to pravilno i ja ću se tako ponašati i sada, onaj koji ne želi prihvatiti, ima moje puno poštovanje, jer svako ima pravo postaviti se kako želi, ali ja ću to tako raditi, jer osjećam da je to ispravno i da jedino tako možemo imati neku budućnost koja nam stvara neku vrstu prihvaćanja i mira - rekao je najbolji svjetski tenisač Novak Đoković u razgovoru za VICE.

Foto: Geoff Burke/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Svjetski broj 1 je za srpski portal 'otvorio dušu' i progovorio o stvarima o kojima inače ne govori puno. Malo se govorilo o tenisu, a više o karijeri, životu, njegovim usponima i padovima, objavama na društvenim mrežama... Prisjetio se i prošlog ljeta kad je dao podršku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

- Pa, lagao bih kada bih rekao da nikada to ne radim ciljano u smislu svjestan sam kada se obraćam javnosti preko socijalnih mreža da će to doći do mnogo ljudi, i naravno do medija. I onda će se to, naravno, proširiti ako je neka priča koja jednostavno ima neku osnovu da bude veliki hit u regiji. I primjer koji si naveo sa Svjetskog prvenstva u nogometu prošle godine je jako dobar. Ali, tu sam odreagirao iskreno i onako kako osjećam. Imao sam opomenu od ljudi koji su bili oko mene da to može proizvesti lavinu negativnih reakcija u javnosti i onda sam svjesno ipak pustio - rekao je Đoković.

Najbolji svjetski tenisač ne želi se baviti politikom, ali kako sam kaže, u nekim stvarima emocije su prevladale.

Foto: Youtube/Screenshot

- Postoji prirodno taj osjećaj, jer ja ne radim ciljano stvari poput te, ne želim izazvati negativne reakcije u javnosti protiv mene. Zašto bih to učinio? Ne želim uopće, ja sam se trudio biti apolitičan i van svih tih događanja koja imaju negativan kontekst i koje su sporne. Trudio sam se uvijek biti iznad toga. I izvan toga da se bolje izrazim. Međutim, kada osjećam nešto, želim to učiniti, ako nije to sada previše osjetljivo i delikatno, a to je bilo na granici, jer je to jako jedna delikatna tema zbog tenzija i ratova koji su ostavili i dalje su svježe rane ratova i ja se trudim uopće ne sudjelovati - objasnio je Nole i dodao:

- Uvijek sam se trudio da ne sudjelujem, ali sa druge strane mi pričamo o tome kako smo veliki Krščani, a nismo u stanju oprostiti. To je prva stvar. Znači, ja ne govorim da sada ljudi koji su nekoga izgubili u ratu trebaju nekoga zaboraviti. I ja ne želim da im govorim bilo što, jer ja imam ljude oko mene koji su izgubili svoje najbliže u ratu i to je strašna stvar i to se ne može zaboraviti. I ja jednostavno razumijem te ljude, suosjećam se sa njima, imam puno empatije - završio je Đoković.

Foto: IBRAHEEM AL OMARI

Osvrnuo se Novak i na probleme sa svojim mentalnim stanjem. Udaljilo ga je od tenisa i unazadilo u izvedbama na terenu, ali svjetski broj jedan iz svega se vrattio i ponovno preuzeo tron ATP ljestvice.

- To je ona praznina, kao - gdje je svrha? Što? Kako? Što je sljedeće? Znaš? Tu je zapravo bila jedna velika tranzicija u mom životu. Transformacija. Potpuno sam osjetio drugi dio sebe. Sada govorimo o Roland Garosu 2017. jer tu je zapravo najveća transformacija krenula. Poslije tog Roland Garosa koji sam toliko osvojiti godinama, gubio finala i tako dalje. I ta anticipacija, ta očekivanja, ta priprema za to, na terenu, van njega, svi ljudi i onda na kraju osvojim stvarno, na krilima izuzetne podrške francuske publike. I taj osjećaj je na kraju bio samo — okej, osvojio sam i sada — što sad?! - objasnio je Đoković svoje mentalno pražnjenje.

Ali to je sada iza njega. Novak igra osminu finala u Miamiju gdje ga čeka ogled protiv Roberta Bautiste Aguta. Đoković je u lovu na svoju 74. titulu u singlu, a pobijedi li Aguta u čevrtfinalu će igrati protiv boljeg iz ogleda velikih servera - Johna Isnera i Kylea Edmunda.