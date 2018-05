Đoković: Svaka ti čast, Serena! Nije lako biti mama na Touru...

Serena Williams prvo je ime ženskog tenisa, iako je na WTA listi trenutno na tek 451. mjestu. U Indian Wellsu, na njezinom prvom turniru nakon rođenja kćeri Olympije, Simona Halep, prva tenisačica svijeta, rekla je da ide pogledati meč najbolje na svijetu.

Ova izjava sjajne Rumunjke samo pokazuje kakav status uživa 36-godišnja Amerikanka. Nakon što se na Roland Garrosu pojavila u uskom crnom igraćem kostimu, reakcije, mahom pozitivne, ne prestaju.

Novaka Đokovića pitali su je li lakše biti otac u tenisu, nego majka, a on im je odgovorio, pomalo u nevjerici:

- Pa mislim da je očito. Što sve žena mora proći s trudnoćom, rođenjem i svime nakon... Žalim dečki, ali ženama je puno teže. Zato je još impresivnije kad se ovako vrate, a posebno Serena, nakon svega što je postigla - smatra srpski tenisač.

- Ona je najveća sportašica svih vremena, nastavlja se vraćati i inspirirati nas sve. Ona koristi tenis kao sredstvo da čini dobre stvari. Vidi se koliko ga voli. Stvarno, svi superlativi o njoj i predivne riječi koje možete zamisliti jer ona to zaslužuje - nastavlja Đoković hvalospjeve o Amerikanki. Na svom Instagram profilu objavio je i prekrasnu sliku s njezinom kćeri.

Njezin kostim odobrava i Marija Šarapova:



- Nisam vidjela puno od meča, ali sjajna je stvar što u tenisu možete izraziti svoju individualnost i biti drugačiji.

I sama Serena se u njemu osjeća posebno:

Catsuit anyone? For all the moms out there who had a tough recovery from pregnancy—here you go. If I can do it, so can you. Love you all!! pic.twitter.com/xXb3BKDGNF