Okus je sladak nakon 4 godine: Real konačno slavio kod Seville

Nogometaši Real Madrida konačno su vezali dvije pobjede u prvenstvu nakon što su s 1-0 golom Karima Benzeme slomili Sevillu na Sanchez Pizjuanu u derbiju 5. kola La Lige. Sevilla je u završnici došla i do izjednačenja, ali Chicharitov gol je poništen zbog zaleđa.

Real je u utakmicu ušao bez ozlijeđenog Luke Modrića, zbog ozljede su izbivali i Asensio, Marcelo, Isco i Diaz, no to nije spriječilo izabranike Zinedinea Zidanea da na teškom gostovanju stignu do tri boda.

U tvrdoj utakmici Real je bio za nijansu bolji, a do vodstva je mogao doći još u prvom poluvremenu kada je Hazardov pokušaj sjajno obranio Vaclik, a ubrzo i Carvajalov. Stajalo je 0-0 do 64. minute kada je Karim Benzema ispratio sjajan centaršut Carvajala i glavom pogodio pored desne stative.

Bio je to njegov deveti pogodak glavom u 2019. godini, nitko nije postigao više na taj način.

Real je tako stigao do prve pobjede na Sanchez Pizjuanu nakon 2015. godine kada je Real slavio s 3-1 hat-trickom Cristiana Ronalda.

Kraljevi su ovom pobjedom skočili na drugo mjesto prvenstva i imaju isti broj bodova kao i vodeći Athletic Bilbao.