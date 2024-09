Olić: 'Daliću je sigurno narastao optimizam nakon pobjede! Završila je jedna era vatrenih'

Portugal je dobar i kvalitetan protivnik koji je godinama pri europskom vrhu u svim uzrastima, ali vjerujem da ćemo mi biti bolji nego protiv Farskih Otoka, najavio je izbornik U-21 reprezentacije Hrvatske Ivica Olić uoči nastavka kvalifikacija za Europsko prvenstvo.

Podsjetimo, Hrvatska je Farane pobijedila s 2-1 (Ljubičić, Ivanović), a naše mlade reprezentativce očekuje utakmica protiv Portugala (utorak, 19 sati), koji je favorit za osvajanje skupine. Tim je povodom Olić u ponedjeljak najavio utakmicu.

- U odnosu na A reprezentaciju smo imali dva dana više za pripremu utakmice. To nam puno znači u ovoj fazi kako bi se bolje upoznali s momčadi i kako bi ona kroz trening bolje shvatila naše zahtjeve i očekivanja. Koji su to naši zahtjevi? Analizirali smo prvu utakmicu i shvatili što je to igrati protiv disciplinirane momčadi u niskom bloku koji je bio organiziran. Beskrajno su trčali i nitko nije iskakao iz tog bloka. Brzo su ulazili u tranziciju, nama je u prvoj utakmici nedostajala brzina i požrtvovnost. Imali smo vremena za uigrati se.

Možemo li očekivati dobru igru i dobar rezultat?

- Vjerujem u to. Nadu mi pogotovo daje trening kojeg smo odradili u nedjelju, vjerujem da su igrači počeli usvajati naše zahtjeve i pristup kojeg želimo. Putokaz nam može biti utakmica Grčke i Portugala. Grčka je došla do pobjede discipliniranim pristupom protiv favorizirana protivnika.

Napustili ste Dalićev stožer i postali U-21 izbornik. Kakvi su prvi dojmovi na izborničkoj fotelji?

- Po dolasku na prvu presicu rekao sam da je naš prioritet razviti nove igrače za A reprezentaciju. Uvijek sam se s izbornikom Dalićem radovao igračima koji su dolazili, sad su to bili Baturina, Luka i Petar Sučić, vidjeli smo po prvi puta i Igora Matanovića, koji je oduševio javnost. Svi su presretni što smo dobili mlade i kvalitetne igrače.

Što nam Igor Matanović donosi u A reprezentaciju?

- Igora sam imao priliku dosta dugo pratiti. Treba se vratiti na njegovu prošlu sezonu, on je igrao u KSC-u u drugoj njemačkoj ligi koja je jako teška i zahtjevna za mladog igrača. Tamo je zabio 10 golova. Sada je u Bundesligi, a na početku sezone nije imao status prvotimca, ulazio je i izlazio iz prve postave, pa se svojim igrama izborio za mjesto. Eintracht je prepoznao njegovu kvalitetu i vratio ga s posudbe, oni vjeruju u njega, radi se o odličnom klubu, a vjerujem da će Igor tamo pokazati sav svoj talent i kako je Hrvatska dobila jednog jako, jako kvalitetnog napadača.

Osjećate li pritisak jer Hrvatskoj trebaju novi kvalitetni mladi igrači?

- Sigurno ga osjećam. Dalić je uoči utakmica s Portugalom i Poljskom bio malo oprezniji. Ali sada sam siguran kako mu je narastao optimizam. Završila je jedna era, imali smo jedan sistem s kojim smo imali vrhunski sastav. Sad možemo igrati s tri u zadnjoj liniji, siguran sam da je Dalić zadovoljan unatoč porazu od Portugala. Zna kako ta reprezentacija i dalje ima vatre, bila je to apsolutna dominacija od 90 minuta protiv Poljske, od prve minute bilo je jasno tko će pobijediti.

Uz izbornika Olića, javnosti se obratio i dinamovac Lukas Kačavenda.

- Ako pobijedimo Portugal možemo ići na Euro, zato nam je ova utakmica jako važna. S tri boda smo prvi na tablici, a ispred nas su dvije utakmice koje možemo pobijedit. Dečki daju sve od sebe, bacaju se na glavu od prvog treninga. Očekujemo kvalitetnu utakmicu, čekat ćemo svoje šanse. Portugal će igrati otvoreno, čekat ćemo ga u srednjem bloku. A kada imamo loptu, pokušat ćemo ju zadržati. Prošlo je godinu dana od moje operacije, dobro se osjećam, neka samo tako i bude - dodao je.