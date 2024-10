Olić objasnio zašto nije pozvao Durdova: 'Ništa ne ide preko noći. To je samo par utakmica'

Hrvatska U-21 nogometna reprezentacija predvođena izbornikom Ivicom Olićem lovi plasman na Europsko prvenstvo koje će se u lipnju 2025. održati u Slovačkoj. Olić je u rujnu debitirao na klupi mladih "vatrenih", ostvario tijesnu pobjedu protiv Farskih otoka (2-1) u debiju, a zatim izgubio od Portugala (0-2).

Tom je pobjedom Portugal osigurao prvo mjesto i izravni plasman na Euro. Portugalci imaju 21 bod uz jednu preostalu utakmicu, Grčka je druga sa 17 bodova, a Hrvatska treća sa 16, ali i utakmicom manje u odnosu na Grce. Idući test za mlade reprezentativce je Andora, zadnjeplasirana reprezentacija u skupini protiv koje Olićeva momčad ne smije kiksati.

- To su matematičke kalkulacije. Andora ima kvalitetu, može nam naštetiti. Ako pobijedimo, u što vjerujem, onda nam je protiv Grčke, matematički gledano, dovoljan i bod. Ali to nije pametno, nećemo igrati na bod, uvijek možemo primiti gol u zadnjoj minuti. Zato želimo maksimalni broj bodova, igramo kod kuće i imamo dobar kadar.

Karlovac: Kvalifikacije za Europsko U-21 prvenstvo, Hrvatska - Portugal | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Zašto na popisu nema Durdova?

Olić je na okupljanju komentirao talentiranog hajdukovca Brunu Durdova (16), koji je postao redoviti prvotimac kod Gennara Gattusa, a istaknuo se zbog tri lijepa gola koja je zabio u HNL-u.

- Durdov je sigurno interesantan igrač pred kojim je sjajna budućnost. On je trenutačno U-19 reprezentativac. Ako ovako nastavi, ne sumnjam da će jednog dana biti i u seniorskoj reprezentaciji. Radujemo se mladim igračima koji nam dođu i vrlo brzo uče. Na Durdovu je da nastavi s ovakvim radom, težak je to put, ništa ne ide preko noći, to je par utakmica. Iz mojeg iskustva, najbolje bi bilo da se pred njime ne postavlja previše teret A reprezentacije. Ako nastavi ovako, bit će to normalan slijed, poziv u U-21 reprezentaciju i onda, daj Bože, poziv u A reprezentaciju - komentirao je Olić.

Zagreb: Kvalifikacije za Europsko U-21 prvenstvo, Hrvatska - Farski otoci | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Priznao je kako mu je rujanski ciklus pomogao u upoznavanju reprezentacije.

- Lakše mi je nakon što smo proveli 10 dana u rujanskom ciklusu i upoznali se. Skoro su svi igrači isti i u drugom ciklusu, neće nam trebati toliko vremena sada za upoznavanje s mojim radom. Nadam se da će ovo biti uspješno okupljanje - zaključio je.

Na Europsko U-21 prvenstvo plasirat će se devet pobjednika skupina kvalifikacija, a izravni put u Slovačku imaju još tri najbolje drugoplasirane reprezentacije (s time da se u toj računici ne gledaju rezultati protiv zadnjeplasiranih reprezentacija u skupinama koje imaju po šest momčadi).

Preostalih šest drugoplasiranih reprezentacija odlazi u doigravanje koje će se održati u studenom, a tri pobjednika plasirat će se na Euro.