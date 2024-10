Olić: Ovakve utakmice najgore su i najteže za igrače i nas...

Hrvatska U-21 slavila je protiv Andore (2-0) u Koprivnici i tako ostala u igri za plasman na Europsko prvenstvo. Mučili smo se protiv autsajdera i na kraju ga slomili golovima Belje i Hodže. Mladi 'vatreni' će za tri dana ugostiti Grčku na istom terenu i direktnoj borbi za drugo mjesto u skupini.

Na Europsko U-21 prvenstvo plasirat će se devet pobjednika skupina kvalifikacija, a izravni put u Slovačku imaju još tri najbolje drugoplasirane reprezentacije (s time da se u toj računici ne gledaju rezultati protiv zadnjeplasiranih reprezentacija u skupinama koje imaju po šest momčadi).

Koprivnica: Susret Hrvatske i Andore u kvalifikacijama za Europsko U-21 prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Preostalih šest drugoplasiranih reprezentacija odlazi u doigravanje koje će se održati u studenom, a tri pobjednika plasirat će se na Euro. To znači da bi pobjeda 'vatrenih' protiv Grčke, ako se poklope rezultati iz ostalih skupila, mogla biti dovoljna za izravan plasman na EP.

- Kao što smo i očekivali. Prvo poluvrijeme bilo je dosta teško, Andora se branila s deset igrača. Uglavnom su se fokusirali na obranu i to im je držalo rezultat. Mi smo bili malo spori, dosta smo forsirali jednu stranu i nismo okretali strane kako bismo došli do više prostora i možda do više šansi - rekao je izbornik Ivica Olić pa nastavio:

Koprivnica: Susret Hrvatske i Andore u kvalifikacijama za Europsko U-21 prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Na poluvremenu smo se dogovorili da ćemo pokušati igrati brže i tražili smo centaršuteve jer smo imali Belju u šesnaestercu koji je svaku dugu loptu imao pod kontrolom. Obzirom na njegovu visinu i njihov deficit, bio je jako dominantan. Tako smo i dali prvi gol, nakon jednog centaršuta i druge lopte. Utakmica se otvorila, imao je Šotiček još jednu šansu prije asistenciju za Hodžu. Idealan scenarij bi bio da smo utakmicu otvorili ranim golom, sigurno bi bilo lakše, ali najvažnija su ova tri boda koja su upisana na terenu obzirom da su svi u najavama unaprijed upisali tri boda. Ovakve utakmice su najteže i najgore za igrače i nas, cilj nam je bio motivirati igrače obzirom na važnost utakmice - kazao je Olić.

Koprivnica: Susret Hrvatske i Andore u kvalifikacijama za Europsko U-21 prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Za tri dana ugostit ćemo Grčku u izravnom dvoboju za drugo mjesto. I bod nam je dovoljan.

- Bit će to drugačija utakmica, imat ćemo više prostora. Oni će morati napraviti više u napadu, Andora nije imala nikakav cilj prema naprijed. To će biti druga utakmica, radi se o kvalitetnoj ekipi, morat ćemo biti brži, čvršći u duelu. Nadam se da ćemo se odmoriti i pripremiti.