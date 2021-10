Hrvatska nogometna reprezentacija uvjerljivom predstavom na gostovanju kod Cipra nastavila je uspješno koračati prema plasmanu na Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022.

POGLEDAJTE VIDEO:

Izabranici Zlatka Dalića slavili su 3-0 iako je rezultat lako mogao biti i veći. Hrvatska je dominirala većim dijelom utakmice, stvorila velik broj šansi pa se pobjedom učvrstila na vrhu kvalifikacijske skupine H s istim brojem bodova kao i Rusija (16), no sada imamo bitno bolju gol razliku (11-1) od Rusa (11-4) što bi moglo biti presudno u finišu kvalifikacija.

Iduća utakmica čeka nas u ponedjeljak protiv Slovačke u Gradskom vrtu. Vatreni će biti istaknuti favorit, pogotovo jer smo u Slovačkoj slavili 1-0, a oni izgubili šanse za prvu i drugu poziciju u skupini.

Uoči susreta sa Slovacima na press konferenciju za medije došao je Dalićev pomoćnik i bivši Vatreni Ivica Olić. Osvrnuo se na Cipar, a potom i na nadolazeći susret u Osijeku.

Kako gledate na utakmicu s Ciprom?

- To su utakmice u kojima možeš jako puno izgubiti, a jako malo dobiti. Trebalo je odraditi tu utakmicu jer i ona nosi tri boda. Znali smo da će Cipar držati pozitivan rezultat. Dok god utakmica nije bila riješena, to ih je držalo i bacali su se na glavu. Naravno, u njihovim mogućnostima. Bazirali su se na obranu, pokušali igrati na kontre i poljuljati nas malo. Ali nakon utakmice malo smo pogledali šanse i Cipar može biti sretan što je završilo samo 3-0 - započeo je Olić.

Kako gledate na debi Josipa Stanišića koji igra u Bayernu, kao što ste i vi? Koliko je taj nastup važan za hrvatsku dijasporu uopće?

- Ne samo s Josipom, Hrvatska je uvijek imala igrače iz dijaspore koji su se važno uklopili, brzo nametnuli i postali važan dio reprezentaciji. Moramo biti zahvalni Bayernu i Nagelsmannu što je godinama dio prve momčadi, trenirao, ali sve do početka ove sezone proveo u drugoj momčadi. Ozljedom Pavarda došao je u prvi plan u nemaloj konkurenciji, vrlo brzo se nametnuo, odigrao nekoliko vrlo dobrih utakmica. Kritike su bile sjajne i nismo se puno dvoumili kad se prilika ukazala. Kad se Josip odlučio igrati za Hrvatsku, bilo je pitanje vremena kad će zaigrati. Ozljedom Juranovića upao je u prvih 11 i odigrao. Imao je nekoliko početničkih grešaka na početku, ali kasnije se oslobodio i odigrao vrlo dobru utakmicu, kao i cijela momčad i to mu je sigurno pomoglo.

Zašto je baš Luka Sučić pozvan umjesto Kovačića?

- Dečko koji je, kao i Josip, početkom ove sezone bio starter, ne samo u prvenstvu nego i u Ligi prvaka. Dugo je pod našim radarom, i prošlo okupljanje razmišljali smo o njemu. Ali tu je konkurencija kod nas najveća i nije lako biti unutra. Gledao sam prvo poluvrijeme jučerašnje utakmice, a i dobio informacije kasnije. Sučić je odigrao sjajno, bio je jedan od najboljih na terenu. A i zbog ranijih igara nam se priključio. Bit će sjajan, samo ako ga ozljede zaobiđu.

Bilo je na Cipru i dosta promašaja. Kako gledate na to kao bivši napadač?

- Bilo je puno promašaja i napadača i veznih igrača, i puno lijepih prilika. Ali moram priznati da sam zadovoljan. Ako pogledate utakmice protiv Cipra doma i u gostima, vidjela se jako velika razlika. Da smo zabili i pet, šest, sedam bodova, ne bi bilo ništa nerealno. Stvarali smo šanse, bili kreativni. Nisam zadovoljan realizacijom, ali jesam napadačkim dijelom.

Slovačka?

- Dobro su nam znani protivnici. Hrvatska se vraća u Osijek, čujemo da sjajno ide prodaja karata i nisam u to sumnjao. Ovaj dio Hrvatske uvijek je dobro punio stadione i rado dolazio gledati reprezentaciju, ne sumnjam da će tako biti i u ponedjeljak. Slovačka je porazom u Rusiji svaku ambiciju za prvo ili drugo mjesto izgubila i sigurno neće biti motivirana. Vjerujem da će izbornik dati priliku drugim igračima s obzirom na to da su im šanse gotovo nikakve. Ne kažem da će biti opuštanja, to zna nekad biti i opasno jer se radi o reprezentaciji koja ima kvalitetu. Mi definitivno moramo biti maksimalno koncentrirani kao u ove zadnje četiri utakmice, uzeti tri boda. Vidimo da i Rusija također uzima bodove i može se dogoditi da zadnja utakmica odlučuje o direktnom putniku na Svjetsko prvenstvo. Nema opuštanja, idemo po tri boda uz pravu publiku i puni stadion. Siguran sam da će nas nositi do pobjede.

Koliki je peh izostanak Kovačića?

- U sjajnoj je formi u reprezentaciji i klubu, važan dio ove momčadi. On bi nedostajao svakoj momčadi. Ali imamo veliku kvalitetu na toj poziciji tko god ušao. Izbornik je davao šansu i drugim igračima ranije i pokazalo se dobro. Nije lako odigrati dvije ili tri ovakve utakmice u sedam dana.

Hoćete li ostati pomoćnik ili samostalno biti trener?

- Prvo me zanima da se kvalificiramo na Svjetsko prvenstvo. Odlazak u klub gdje sam bio četiri godine nije bio planiran (CSKA), to je klub za koji me vežu emocije. Imao sam i moralnu dužnost to napraviti i pomoći koliko sam mogao. Sad sam koncentriran na reprezentaciju, na ove kvalifikacije i taj cilj koji ćemo, nadam se, vrlo brzo riješiti. A brzo će doći i iduća godina gdje će biti jako puno utakmica do Katara. Za svoju trenersku karijeru ima vremena poslije Katara razmišljati što i kako.

Kako prognozirate utakmicu Slovenije i Rusije?

- Jako sam se iznenadio što je Slovenija tako visokom i lakom pobjedom došla do tri boda. Nisam to očekivao, ali drago mi je što je tako završilo, i oni su još u igri za drugo mjesto. Nadam se da su sposobni uzeti najmanje bod Rusima, volio bih i tri. Ali ne treba se time puno opterećivati, najvažnije je da mi nastavimo u ovom nizu, ne samo jučer, nego i zadnje četiri utakmice. Stvarno smo odigrali sjajno i atmosfera na treningu je preslika ovog na terenu. Ako Slovenija pomogne, pomogne. Ako ne, opet imamo meč loptu u zadnjoj utakmici. Drago mi je što smo dobili nekoliko zanimljivih mladih igrača za budućnost i to me veseli.

Kako gledate na Kramarićevu golgetersku krizu?

- Baš mi je bilo žao što je VAR poništio gol. Svaki napadač ima vrijeme koji je bio određeno vrijeme u krizi, to se događa i najboljima. Drago mi je što je zadnje kolo dao glavom gol u klubu, bio bih sretan da je i jučer zabio. Ali nisu samo golovi za napadača bitni, Andrej je odigrao jako dobru utakmicu, izborio penal, dao lopte za stopostotne šanse. Ali momčad je ta koja dobiva utakmicu i koja će izvući napadače iz krize. U Andrejevu kvalitetu ne sumnjam i zabijat će on opet, kao i Nikola. Kod svakog igrača dođe kriza i znat će oni to riješiti drugi put kad dođe takva prilika.