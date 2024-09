Olić uoči debija na klupi mlade reprezentacije: Nikola Čavlina je lider i ostaje kapetan momčadi

Hrvatska U-21 reprezentacija nakon lipanjskih poraza od Irske i Švedske dobila je novog izbornika, Dragan Skočić je napustio kormilo, a Ivica Olić debitirat će protiv Farskih Otoka u nastavku kvalifikacija za Euro u četvrtak na stadionu Rudeša. Pet dana poslije gostovat će u Portugalu, koji je vodeća momčad skupine s 18 bodova. Hrvatska s utakmicom manje ima 13, jedan manje od Grčke koja ima dvije utakmice više.

- Nakon osam godina zadovoljstva i velikog uspjeha u hrvatskom nogometu zahvalio bih izborniku Daliću na prilici koju mi je dao, na početku mene kao trenera i pri završetku karijere imao sam čast sudjelovati u tome, evo sad me hvata jeza. Nisam imao prilike doživjeti kao igrač najljepši dio ove naše priče, zahvalan sam što sam dobio priliku raditi u stožeru Zlatka Dalića. Imao je veliko strpljenje na početku, bio sam itekako zelen i tek sad to vidim. Hvala mu i želim još uspjeha, još ovakvih radosti. Radujem se i ovoj našoj suradnji koja će se i dalje nastaviti.

- Ove dvije utakmice? Nakon radnog ljeta imao sam priliku bolje upoznati našu skupinu, dosta se toga pogledalo. Nije to bilo tako loše, Hrvatska U-21 jako dobro stoji, pred sobom imamo jednu lakšu utakmicu koju treba ozbiljno shvatiti jer Farske Otoke drži rezultat do prvog gola, na glavu se bacaju i daju sve od sebe. Danas bih najviše pozornosti obratio njima jer je ona sljedeća. A Portugal u svim kategorijama i A reprezentaciji ima odlične rezultate i igrače.

'Imamo kvalitetu'

Kako to da ste se sad odlučili to prihvatiti?

- Kod mene je do posljednjeg Eura ta tema sazrijevala, ranije sam možda bio kandidat kroz medije. Imao sam podršku izbornika i predsjednika, radujem se da sam ostao u sustavu. Što više igrača bude jednog dana iz U-21 zaigralo za A reprezentaciju, to ćemo mi više biti sretni. Radovat ću se svakom igraču koji dođe u A. Znam koliko smo mi bili sretni kad bismo dobili takvog igrača, ali naravno da je rezultat bitan. Pobjednički mentalitet mora biti i prije U-21.

Foto: Jan Woitas/DPA

Gdje je vaš najveći potencijal?

- Ova generacija ima kvalitetu više u ofenzivnom dijelu. Tu je stvar luksuza tko će igrati za mene kao izbornika. Deficitarne su nam pozicije u obrani, i u U-21 i u mlađima. Ali zadovoljan sam onim što imam, nadam se da ćemo napraviti dobre stvari i upoznati se u ovo kratko vrijeme.

Čavlina je vođa i nije upitan

Nikola Čavlina loše je započeo sezonu u Osijeku, iako je u klub na Dravi stigao kao jedan od najboljih golmana HNL-a. Zbog čestih grešaka na zub su ga uzeli i navijači, da bi se kulminiralo time što je u utakmici protiv Hajduka ostao na klupi.

Što je s golmanima?

- Nije samo pitanje Nikole Čavline, cijela momčad Osijeka je u problemu i tu momčad dolazi do izražaja. Nije Čavlina u ova dva mjeseca dokazao ili nešto napravio, on je prošlu godinu stekao iskustvo igranja u prvoj ligi. Za mladog igrača, pogotovo golmana je teška situacija, nije sve idealno, ali momčad je ta koja radi dobrog golmana ili ispada golman problem kad igra tako. Dajem mu podršku, ostaje kapetan i vidim ga kao lidera ove U-21 reprezentacije, siguran sam da će on to potvrditi kroz utakmice.

Gorica i Osijek sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kako ste vidjeli nastupe hrvatskih klubova u Europi?

- Nije nam lijepo bilo vidjeti da naši klubovi gube od klubova iz zemalja koje ne vidimo kao konkurentne. Ali to su bile dvije, ne jedna utakmica. Nisam stekao dojam da su Hajduk, Rijeka i Osijek bili dominantni pa su nezasluženo ispali. To je realnost i prava slika našeg nogometa. Naravno da smo bili sretni kad je Dinamo izborio plasman u Ligu prvaka, probat ćemo se svi približiti Dinamu koji je dva, tri koplja iznad svih. To nije problem koji se može riješiti u dva, tri mjeseca, to je proces koji će trajati, da imamo barem predstavnika u Konferencijskoj ili Europskoj ligi - zaključio je Olić.

Olić će U21 reprezentaciju prvi puta voditi 5. rujna kada na domaćem terenu dočekuju Farske otoke. Pet dana kasnije očekuje nas susret s Portugalom na gostujućem terenu.

'Ne možemo se razbacivati najavama'

Futsalska reprezentacija okuplja se na početku priprema za nastup na Svjetskom prvenstvu u Uzbekistanu koje starta 14. rujna, tek drugom Mundijalu na kojem će Lijepa Naša nastupati od samostalnosti nakon Gvatemale 2000. Prije Mundijala momčad će odigrati i jednu prijateljsku utakmicu protiv Kosova 7. rujna. Turnir otvaramo s Tajlandom sedam dana kasnije, 17. rujna s Brazilom, dok je posljednja utakmica 20. protiv Kube.

Na konferenciji za medije šef futsalske vrste Marinko Mavrović odgovorio je na pitanja poslije Olića i Zlatka Dalića.

- Planirali smo odigrati dvije utakmice s Francuzima, ali su nam otkazali. Također, otkazao je i Iran. To je poremetilo naše planove, rekao je.

- Nije nas bilo 24 godine, ne možemo se razbacivati velikim najavama. Moje iskustvo? Vidjet ćemo na terenu, to je jedino mjerilo. Trebamo težiti tome da odigramo najbolje što možemo, težimo svojem maksimumu, dodao je Tihomir Novak.

Popis U-21 reprezentacije

golmani : Nikola Čavlina (Osijek), Franko Kolić (Osijek), Borna Buljan (Hajduk)

: Nikola Čavlina (Osijek), Franko Kolić (Osijek), Borna Buljan (Hajduk) braniči : Luka Vušković (Westerlo), Moreno Živković (Lokomotiva), Dominik Prpić (Hajduk), Ivan Cvijanović (Osijek), Noa Mikić (Dinamo), Domagoj Bukvić (Osijek), Šimun Hrgović (Hajduk)

: Luka Vušković (Westerlo), Moreno Živković (Lokomotiva), Dominik Prpić (Hajduk), Ivan Cvijanović (Osijek), Noa Mikić (Dinamo), Domagoj Bukvić (Osijek), Šimun Hrgović (Hajduk) veznjaci : Veldin Hodža (Rijeka), Lukas Kačavenda (Dinamo), Marin Šotiček (Basel), Lovro Zvonarek (Sturm), Marko Soldo (Osijek), Leon Belcar (Varaždin), Marko Capan (Hajduk)

: Veldin Hodža (Rijeka), Lukas Kačavenda (Dinamo), Marin Šotiček (Basel), Lovro Zvonarek (Sturm), Marko Soldo (Osijek), Leon Belcar (Varaždin), Marko Capan (Hajduk) napadači : Marin Ljubičić (LASK), Gabriel Vidović (Mainz), Dion Drena Beljo (Rapid Beč), Ante Crnac (Raków Częstochowa), Franjo Ivanović (Union Saint-Gilloise), Anton Matković (Osijek)

: Marin Ljubičić (LASK), Gabriel Vidović (Mainz), Dion Drena Beljo (Rapid Beč), Ante Crnac (Raków Częstochowa), Franjo Ivanović (Union Saint-Gilloise), Anton Matković (Osijek) pretpozivi: Maro Katinić (Sharjah), Mateo Lisica (Istra 1961), Ivan Mandić (Vukovar 1991), Marin Prekodravac (Šibenik), Gabriel Rukavina (Rijeka), Mirko Sušak (Lokomotiva), Fran Žilinski (Lokomotiva), Phil Noah Pesch (Borussia Mönchengladbach).

Popis futsal reprezentacije

Filip Bašković (Novo Vrijeme), Zoran Primić (Square), Ante Piplica (Futsal Dinamo), Kristian Čekol (Futsal Dinamo), Duje Kustura (Olmissum), Kristijan Postružin (Bubamara Cazin), Luka Perić (Bubamara Cazin), Marko Kuraja (RFS Futsal), Josip Jurlina (Olmissum), Niko Vukmir (Stanoinvest Futsal Pula), Dario Marinović (Torcida), David Mataja (Stanoinvest Futsal Pula), Mateo Mužar (Futsal Dinamo), Tihomir Novak (Futsal Dinamo), Franco Jelovčić (Torcida), Antonio Sekulić (Anderlecht).

pretpozivi: Vinko Rozga (Olmissum), Manolo Bilić (Stanoinvest Futsal Pula), Maro Đuraš (Square), Nikola Gudasić (Futsal Dinamo)