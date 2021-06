Najveći dobitak za našu reprezentaciju za nastavak Eura je definitivno povratak Ivice Olića u stožer.

Bio je s 'vatrenima' do prve utakmice s Engleskom pa je otišao na pripreme s CSKA-om. No, nešto je u međuvremenu puklo u njegovom odnosu s ruskim klubom pa je raskinuo ugovor i vratio se u reprezentaciju.

Ola je čovjek od velikog Dalićevog povjerenja. Bio je dio reprezentacije na SP-u u Rusiji, igrači ga poštuju i vole i njegova riječ ima posebnu težinu.

- Lijepo je biti opet ovdje, pogotovo kad je u pitanju ovako veliko natjecanje. Nisam se vratio kad je bila ugodna atmosfera, nakon ta dva ne baš dobra rezultata. Nije bilo lako, opet je sve bilo ljepše i lakše kad smo dobili Škotsku. Sad smo u pozitivnoj atmosferi. Ne samo mi, nego i igrači. To me posebno raduje da sam doživio i ovu atmosferu koja je bila tmurna, ali i ovu koja je pozitivna i dobra - kazao je Ivica Olić.

Možemo li napraviti veliki rezultat kao na SP-u?

- Sigurno je teško prognozirati, ali Hrvatska može napraviti tako nešto. Ovisi o atmosferi dosta toga. Sada nam dolazi protivnik koji je kao i mi imao loš ulaz na Euro. Nisu imali sjajnu atmosferu, ali ako pogledamo zadnju utakmicu, mogli smo vidjeti koliko su kvalitetni. Oni su Slovake demolirali. Puni su samopouzdanja. Radi se o utakmici gdje nema favorita, sve je moguće u jednoj utakmici. Treba vjerovati, idemo utakmicu po utakmicu. Idemo proći ovu stepenicu pa vidjeti kako dalje - rekao je Olić.

- Što se tiče koeficijenata, siguran sam da Španjolci znaju naše kvalitete, mi vjerujemo u naše igrače. Usudio bih se reći da je sve otvoreno. Jedna utakmica, mi imamo svoju kvalitetu, kao i oni. Ali ovdje nitko nije favorit. I bit će 50-50.

Vijest o raskidu ugovor s CSKA-om došla je iznenađujuće i to na početku priprema. No, Ola zasad ne želi pričati o tome, ali je podijelio svoje mišljenje o Nikoli Vlašiću.

- Imamo utakmicu koja nam je bitnija, poslije toga možemo pričati o CSKA. Nikolu sam upoznao u reprezentaciji, tada sam već znao o kakvom igraču se radi. Radeći s njim u klubu sam sve njegove kvalitete i mane, ako ih ima, mogao upoznati. Radi se o vrhunskom sportašu, profesionalcu. Nekoliko sezona je jedan od najboljih igrač ruske lige. Nakon mog dolaska, shvatio sam da je on to prerastao i da želi napraviti stepenicu više. Radovao se ovom Euru, pred sam kraj prvenstva imao je jednu neugodnu ozljedu. Na svu sreću dobro je prošlo, imao je određenih problema s mišićem. Spreman je, počeo je zadnju utakmicu od početka i pokazao o ovakvom igraču se radi i koliko je bitan. Poseban igrač koji ima drugačiju kvalitetu. Strašan realizator, voli kontakt, voli primiti loptu među igračima. To mu je specijalka. Uvijek sam govorio igračima, dajte loptu Nikoli, nije problem ako ima jednog ili dvojicu igrača. Drago mi je da se vratio. Da je jednu utakmicu počeo, da je ozljeda iza njega. Vidjeli smo da je bitan igrač - kazao je Olić.

Bez obzira što nije možda na prijašnjoj razini, Sergio Busquets je i dalje mozak ove Španjolske. Fantastični vezni igrač u čijoj glavi su ucrtane sve španjolske akcije. Kako od dirigira, tako španjolski orkestar svira.

- Ja mislim da svi treneri reprezentacija kad Busquets igra znaju o kome se radi i kakav je igrač. Svi pokušavaju da ga zatvore, da mu ne daju prostor i vrijeme da ne dijeli te lopte. Ali on je kao vino, što je stariji, to je bolji, teško ga je zaustaviti, pogotovo sada puno znači Španjolskoj kad je puno mlađih igrača. Mi znamo da je on ta veza između napada i obrane i pokušat ćemo sve napraviti da ga neutraliziramo. Nisam siguran hoće li baš biti moguće sto posto ga zatvoriti, jer toliko je dobar. Ali nije samo on tu, oni su stvarno ekipa, i to su pokazali u zadnjoj utakmici.

Hoće li biti puno promjena u sastavu za Španjolsku?

- Promjena neće biti puno, ali o tom potom, ima još dosta do utakmice. Što se tiče taktike, jučer smo zapravo odradili prvi pravi trening u tom smislu. Dobro je da je prošlo dosta vremena od Škotske i igrači će biti svježi i dobro pripremljeni za tu utakmicu. Mi želimo uzeti posjed, želimo uzeti loptu, ali Španjolci su jaki, oni se mogu nositi sa svim reprezentacijama svijeta. Tako da kad bi to uspjeli, sigurno da bismo napravili dosta posla. Ali, da će bit lako - neće.

Kako gledaš na napadački arsenal koji ima Hrvatska?

- Mislim da imamo kvalitetnu klupu i možemo dosta toga postići sa klupe, ako stvari ne krenu dobro. Što se tiče napadača, probalo se sa Rebićem, pa Brunom, imamo Kramu, Budimira, imamo dosta krilnih igrača, imamo kvalitete, ali tog drugačijeg tipa napadača nema. Bruno je odigrao nekoliko sjajnih utakmica za Hrvatsku u kvalifikacijama, znamo koje su njegove kvalitete i drago mi je da je to s nekoliko poteza pokazao u zadnjoj utakmici. Jako nam je bitan i može odigrati vrhunski. Nadam se da će naši napadači u sljedećim utakmicama zabijati golove i dobiti još više samopouzdanja - zaključio je Olić.