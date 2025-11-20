Obavijesti

Olić za 24sata: Još nisam vidio igrača poput Vuškovića... Čović? Ne bojim se da ćemo ga izgubiti

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 5 min
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ključnu utakmicu protiv Turske želimo igrati na Opus Areni, a ova će generacija ‘vatrenima’ dati još tri ili četiri reprezentativca, govori nam ponosni izbornik U-21 vrste

Hrvatska U-21 reprezentacija briljira u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Albaniji i Srbiji. Izabranici Ivice Olića su u četiri utakmice upisali tri pobjede (Ukrajina 1-0, Litva 4-0, Mađarska 2-0) i remi (Turska 1-1), ali apsolutno oduševili nogometnu javnost u tih 360 minuta.

