Japanske vlasti u potrazi su za ugandskim dizačem utega koji je nestao u petak, samo tjedan dana prije početka Olimpijskih igara. Julius Ssekitoleko (20), koji je trenirao u kampu blizu Osake, nije se pojavio na testiranju za korona virus, ali ga nisu pronašli ni u hotelskoj sobi.

S obzirom na to da epidemiološka situacija u Japanu nije povoljna te iz dana u dan raste broj pozitivnih slučajeva zaraze, tamošnje vlasti provode strogi nadzor kako bi se spriječilo daljnje širenje virusa tijekom Igara.

Dan nakon što je predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) Thomas Bach izjavio da se mjere provode, vlada je zatražila od organizatora izvještaje o onim sudionicima koji krše Covid-19 pravila.

Od tisuću posjetitelja koji su došli na Olimpijske igre, samo ih je nekoliko bilo pozitivno, ali Tokio je posljednjih dana zabilježio najveći broj zaraženih od siječnja.

Organizatori su zbog loše epidemiološke situacije bili prisiljeni zabraniti publiku na svim događanjima, a sportaši i ostali moraju se pridržavati strogih antivirusnih mjera što uključuje redovito testiranje i ograničeno kretanje.

U protekla dva dana, među sudionicama se pojavilo deset pozitivnih slučajeva, uključujući i jednog sportaša. Radi se o Nigerijcu koji se testirao u zračnoj luci nakon čega je hospitaliziran.

Nakon što se ispostavilo da su dva člana reprezentacije Ugande, uključujući i trenera, pozitivna na koronu, Ssekitoleko je nestao.

- Grad čini sve što je u njegovoj moći kako bi ga pronašli. Sve smo prijavili policiji - navodi se u priopćenju gradskih vlasti.

Japan ima manje od 15.000 smrtnih slučajeva, ali do sada je cijepljeno samo 20 posto stanovništva.

- Osjećamo se kao u zatvoru - rekli su sportaši.

Australska košarkašica Liz Cambage najavila je povlačenje s OI zbog rizika od mentalnog oboljenja s obzirom na to da sportaši borave u 'zastrašujućim' uvjetima.

- Nema obitelji, prijatelja, navijača. Iskreno, za mene je to zastrašujuće - rekla je.

Britanska dizačica utega Sarah Davies rekla je da se osjeća kao u zatvoru.

- Ovo je kao zatvorsko dvorište - rekla je u videu koji je objavila na Instagramu dok je hodala referirajući se na tamošnje uvjete.

- Ovdje možemo hodati gore-dolje, ali samo do 7 do 10 sati. Jedino nam je to dopušteno. Iskreno, ovo je kao da smo u zatvoru. Dobro došli na Covid Olimpijske igre.