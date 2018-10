'Olmić' je prošlost: Dani Olmo debitirao za Španjolsku U-21...

Mladi španjolski nogometaš Dani Olmo, koji je zatražio hrvatsko državljanstvo kako bi mogao igrati za Hrvatsku u slučaju da ga ne pozove Španjolska, debitirao je za španjolsku U-21 reprezentaciju nakon čega je izjavio da je ponosan.

- Bio sam presretan kada sam ušao, jako sam naporno radio kako bi došao taj trenutak. Trener mi je odlučio dati 30 minuta te sam bio ponosan i zadovoljan pobjedom - izjavio je 20-godišnji ofenzivni vezni za televiziju španjolskog nogometnog saveza.

Olmo je odigrao posljednjih pola sata u gostujućoj pobjedi nad Albanijom od 1-0 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

- Ovaj dres s prve utakmice čuvat ću s posebnom pažnjom u kući - rekao je pozirajući s dresom s brojem 16. Španjolska reprezentacija do 21 godine starosti iduću utakmicu igra u utorak na Islandu, u posljednjoj utakmici kvalifikacija.

Olmo, igrač zagrebačkog Dinama, zatražio je hrvatsko državljanstvo te je ranije rekao kako je spreman igrati za Hrvatsku ako ga Španjolska ne pozove u svoje redove. Hrvatski nogometni savez poslao je dokumente u proceduru premda je Olmo redovito u medijima govorio kako on zapravo želi igrati za Španjolsku. Dosad je nastupao za španjolske reprezentacije do 16 i do 17 godina.

Izbornik U-21 reprezentacije, Luis De la Fuente, protiv Albanije i Islanda namjerava provjeriti igrače koji dosad nisu nastupali, a koji bi mogli konkurirati za odlazak na Europsko prvenstvo koje se iduće godine igra u Italiji i San Marinu.

- Doprinos novih igrača poput Danija Olma ili Pola Lirole (desni bek Sassuola) je jako važan. Ti igrači mogu unijeti potrebne stvari te se uspeti na razinu da konkuriraju za nastupe - rekao je De la Fuente za španjolsku novinsku agenciju EFE.

- Najvažnije je ostvariti dobar rezultat no moramo gledati i dalje od toga te stvoriti grupu na temelju objektivnih podataka te analize igrača. Zato moram vidjeti nove igrače koji nikada dosad nisu nastupali - dodao je.

Olmo, rođen u katalonskom gradu Terrassi prešao je 2014. godine iz podmlatka Barcelone u podmladak Dinama. Ove sezone je za prvu momčad 'Modrih' odigrao 14 utakmica tijekom kojih je postigao tri gola te upisao četiri asistencije.

On je španjolskoj javnosti nepoznat igrač te se o njemu prijašnjih mjeseci u Španjolskoj nije vodila rasprava. Španjolski mediji također mu nisu posvećivali pažnju. No nakon što je s Dinamom bio na korak do ulaska u Ligu prvaka, a zatim ostvario dvije pobjede u grupnoj fazi Europske lige izbornik ga je odlučio isprobati.

- Dani Olmo se nalazi u fazi sazrijevanja te ima značajan učinak. Pokušat ćemo to iskoristiti - rekao je De la Fuente 4. listopada kada ga je prvi put stavio na listu uoči utakmice s Albanijom.

Španjolska U-21 reprezentacija već je osigurala odlazak na Europsko prvenstvo. U devet odigranih utakmica upisala je osam pobjeda i jedan poraz te se nalazi na vrhu skupine s 24 boda, šest više od drugoplasirane Slovačke i sedam više u odnosu na Sjevernu Irsku.