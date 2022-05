Olmissum izgubio kući prvi put u sezoni, Makaranima 'break'

Čast drugom polufinalnom paru Futsal Pula - Square, ali finale prije finala ipak su odigrala dva velika rivala i susjeda, omiški Olmissum i makarsko Novo Vrijeme (1-2). Prvi je to poraz Olmissuma na domaćem parketu u cijeloj sezoni u 14. utakmici.

Makarani i Omišani osvojili su sva četiri zadnja prvenstva i dva zadnja kupa, igrali su jedni i drugi elitnu rundu futsalske Lige prvaka, a ono što su pokazali prvom polufinalnom ogledu u petak u Omišu najbolja je potvrda da je tome doista tako, da je to finale prije finala, na koncu, to je i repriza finala kupa. Pune tribine, glasno navijanje, dva napaljena rivala, susjedi koji uvijek igraju utakmice visokih tenzija, i odličan futsal u visokom ritmu od prve do zadnje minute.

Igralo se tvrdo, ali napadački s obje strane, i jedni i drugi tražili su priliku za gol. Poveli su domaćini već u petoj minuti preko Josipa Jurline koji je na lijepu asistenciju Antonija Sekulića zabio izbliza za početno vodstvo. Vrlo brzo je s druge strane zaprijetio i Blago Gašpar, koji je pogodio vratnicu Bilndžićeva gola, no do kraja prvog poluvremena nije bilo nijedne opasnije situacije pred Bilandžićem i Baškovićem.

No nakon svega 24 sekunde u drugom poluvremenu gosti su izjednačili. Kontra napad povukao je Toni Jelavić, dodao u sredinu Luki Sutonu koji je petom proslijedio Vedranu Kazaziću, a on je lako poentirao na prazan gol Olmissuma. Tri minute kasnije potpuni preokret, agresivna igra s jedne i druge strane rađala je puno pogrešaka, a iz jedne takve je u priliku došao ponajbolji makarski igrač Brazilac Pulinho, koji je špicom kroz noge matirao Bilandžića za potpuni delirij na dijelu tribine s makarskim navijačima.

Trener domaće momčadi Duje Maretić pokušavao je sve da bi promijenio ritam utakmice, no bliže novom golu bili su Makarani, naprije preko Mate Vukovća koji je propustio realizirati lijepu kontru u koju ga je gurnuo Toni Jelavić, a onda je šutem izvana zaprijetio i Blago Gašpar.

Miksao je Maretić igru, mijenjao igrače, na koncu je dvije i pol minute prije kraja utakmice posegnuo i za zadnjim adutom, igrom bez golmana, no domaćoj momčadi večeras ništa nije uspijevalo. Makarani su zasluženo napravili break i imaju priliku idućeg vikenda pobjedom izboriti plasman u finale. U prvom susretu drugog polufinalnog para Futsal Pula je u Puli dobila Square 3-0.

