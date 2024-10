Olmissum skinuo Futsal Dinamo i prokletstvo Cibone: Domaće je tržište igrača skroz podivljalo...

Olmissum je osvojio Superkup i skinuo prokletstvo Cibone! Momčad Frane Despotovića u prošloj je sezoni izgubila oba finala, finale kupa u Gospinom polju od Stanoinvest Pule a finale prvenstva od Futsal Dinama. Sada se revanširala zagrebačkoj momčadi pobijedivši je pred oko 2.000 njihovih gledatelja, i to u dvorani u kojoj nikad ranije nisu slavili.

Pokretanje videa... VIDEO Olmissum slavi plasman u elitnu rundu Lige prvaka | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Dva zadnja prvenstva Futsal Dinamo je osvojio u Draženovom domu, a jedinu utakmicu u gostima koju smo pobijedili igrala se u Domu sportova. Eto, sad smo slavili i "u Ciboni" i skinuli i to prokletstvo – kazao nam je trener Olmissuma Despotović vidno umoran od utakmice i puta:

- Bili smo na večeri nakon utakmice, malo proslavili i zapjevali u autobusu, i stigli smo u pet ujutro u Omiš. Ništa novo kad je u pitanju futsal, ha, ha, ha... Osjećaj pobjede je veličanstven, ponosni smo, mislim da će ovo momcima biti dobra motivacija za dalje. Na meni i stožeru je da ih sada zadržimo čvrsto na zemlji, da ne polete...

Zagreb: MNK Olmissum osvojili malonogometni Superkup 2024. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Olmissum je slavio nakon 1-1 i ruleta izvođenja šesteraca. Barbarić, Kolobarić i Žilić zabili su golove dok su sva tri igrača Dinama (Gudasić, Horvat i Dekanić) bili neprecizni. Olmissum je stigao do svog petog trofeja u povijesti, u riznici imaju dva prvenstva i jedan kup, a ovo im je drugi osvojeni Superkup.

- I jedni i drugi smo mijenjali momčadi, ali susreti nas i Dinama su i dalje klasik hrvatskog futsala. Rulet šesteraca je ovoga puta presudio u našu korist, drago mi je zbog igrača koji su se trudili, odradili su zahtjevne pripreme i ovo im je dobra injekcija i motivacija pred početak sezone - kaže Despotović koji je dosta mijenjao momčad:

Zagreb: MNK Olmissum osvojili malonogometni Superkup 2024. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Nismo planirali toliko promjena, ali domaće futsal tržište je doslovno podivljalo, pojavili su se novi klubovi, novi sponzori koji ulažu novac i dogodili su nam se neki planirani, ali i neki neplanirani odlasci. Iiro Vanha se vratio kući u Finsku iz osobnih razloga, Antonio Sekulić je otišao u Anderlecht, otišao je i Paragvajac Richard Rejala, pa slovenski reprezentativac Jerremy Bukovec, Jakov Hrstić prešao je Torcidu, golman Nikola Čizmić u Hajduk, Antonio Juretić je prestao igrati i priključio se stožeru...

- S druge strane mnoge su se konkurentske momčadi pojačale, Osijek recimo, pa Torcida, Novo vrijeme ima opet jaku momčad, Pula, Rijeka... Mi smo u dogovoru s klubom malo stali na loptu i nismo se išli boriti s ponudama, sastavili smo malo drugačiji roster i s njim ćemo pokušati što bolje izgurati sezonu.

Zagreb: Futsal Dinamo i Olmissum u finalu Superkupa 2024. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Futsal sezona u Hrvatskoj uvijek započinje Superkupom, koji je i prvo ogledalo onoga što su klubovi radili u pauzi. Prognoze su nezahvalne...

- Inače sam loš prognozer pa se klonim predviđanja, ali sam siguran da će ove godine liga biti nikad izjednačenija. Nezahvalno je bilo što prognozirati jer te jedna – dvije pobjede dižu u vrh a jedan-dva poraza bacaju na dno ljestvice. Što se tiče nas, vjerujem u kontinuirani rad koji bi nas trebao dovesti u završnicu.

- Što se tiče ostalih klubova, Torcida se digla uz zvučna imena poput Marinovića, Jelovčića, Pavića, Hrstića..., Novo vrijeme je dovelo dva francuska reprezentativca Tchata i Menendeza koji su igrali polufinale Svjetskog prvenstva u Uzbekistanu, Rijeka je dovela par kvalitetnih Slovenaca, Pula dva Španjolca i Brazilca, Osijek je uzeo Slovence, našeg Bukovca i Hozjana, Brazilca Dener i talijanskog golmana, Dinamo je doveo Slovenca Čopa i Pasaričeka, nakon pauze su vratili Horvata koji će im biti najveće pojačanje ako se uspije spremiti... Njihova najveća prednost je što su zadržali bazu i imaju najveću širinu, jako se dobro poznaju na terenu što to se vidjelo i u Superkupu.

Zagreb: Futsal Dinamo i Olmissum u finalu Superkupa 2024. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Futsal je mlad sport čija je ekspanzija u Hrvatskoj krenula na račun nekoliko poduzetnika koji su ulagali svoj novac i dizali klubove do razine osvajanja trofeja i nastupa u Ligi prvaka...

- To je povijest našeg sporta, ima to i pozitivne strane, ali i negativne, jako puno prvaka se ugasilo nakon što bi se ti, u pozitivnom smislu riječi fanatici, zasitili i odlazili. Tako se dizao futsal u Splitu, Makarskoj, Omišu, sada ulaze ozbiljni sponzori poput Denisa Pavlovića iz Biberona u Torcidu, Saponije u Osijek, Stanoinvesta u Pulu, Milojevića u Dinamo... Futsal Dinamo bi nam svima trebao poslužiti kao zvijezda vodilja zbog toga što ostvaruju značajan prihod od ulaznica. Square ima malo drugačiji model, Vrgorac uvijek ima nekog fanatika koji će to financirati i gurati. Po meni je dobro da privatni vlasnici vide priliku za promociju i reklamu svojih tvrtki kroz futsal, sjetimo se kako se Auto kuća Gašperov proslavila, svako malo su bili po novinama...

Zagreb: MNK Olmissum osvojili malonogometni Superkup 2024. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Trener Olmissuma dugi je niz godina u futsalu i vjeruje da ima prostora za napredak.

- Definitivno moramo poraditi na mladim igračima, osigurati im uvjete, natjecanja, možda bi bilo dobro proširiti ligu kako bi smanjili pritisak i osigurali im više utakmica. U ligi 10 svi traže kvalitetu i nitko nema strpljenja i minute za mlade, jer je svaki poraz veliki problem. S više utakmica imali bi i više prostora za pogreške, ovako te jedan neplanirani poraz gura u provaliju...

Futsal je krupnim koracima umarširao u konkurenciju domaćih dvoranskih sportova i pomalo potiskuje rukomet, odbojku i košarku. Ali tu ne namjeravaju stati...

- Domaći futsal raste iz godine u godinu, raste i reprezentacija koja se nakon 20 godina vratila na svjetsku scenu, klubovi su profesionalniji, Savez ulaže puno, od ove sezone ići će i dvije utakmice u TV prijenos uživo... Mediji su jako dobro popratili i Superkup i to je nekakav pokazatelj da se stvari kreću nabolje, a to je dobar osjećaj. Definitivno je više pozornosti nego prije, ali napredak bi se morao dodatno ubrzati, treba zaposliti više profesionalaca u Savezu i u klubovima, da se ne događa da sve vodi jedna čovjek. Treba uključiti što više ljudi, a to je jako teško, jer čak i mnogi treneri ne mogu živjeti od vođenja prvoligaških klubova.

Zagreb: Futsal Dinamo i Olmissum u finalu Superkupa 2024. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U završnici prošlog prvenstva koju su igrali Olmissum i Dinamo bilo je dosta primjedbi na suđenje.

- U Superkupu je suđenje bilo odlično, pustili su čvrstu igru, što je dobro jer nas to čeka i u Ligi prvaka, u kojoj za prekršaj moraš napraviti nešto ozbiljno. U Ligi prvaka pivotu obrambeni igrač doslovno skače po leđima... U svakoj diskusiji oko suđenja loše je što se svi gledamo preko nišana i tražimo alibije, a to nije dobro. Treba vjerovati sudcima da imaju dobre namjere, jer futsal je jako teško suditi, teže nego veliki nogomet, tu je sve jako brzo a svi u pogreškama sudaca traže namjeru. Ima ekstrema, ali ako ne budemo svi skupa vjerovali u dobru volju i ako stalno bude neka halabuka, onda tome nema kraja...

U prijašnjim sezonama navikli smo da naši sudionici Lige prvaka organiziraju utakmice glavne runde, ovoga puta će i Dinamo i Olmissum na gostovanja u Palma de Mallorcu, odnosno Prištinu.

- I mi i Dinamo ponudili smo domaćinstvo, ali je Uefa dala priliku nekim drugim sredinama zbog popularizacije futsala. Mi smo poznati kao dobri organizatori i domaćini, i Novo vrijeme, i mi, i Pula, i Dinamo, ranije i Split..., voli nas Uefa, ali sada su priliku dali drugima i nije to ni tako loše. Nadajmo se da ćemo se i u gostima plasirati u elitnu rundu - zaželio je Despotović.