Olmo debitirao za RB Leipzig: Do boda nakon dva gola minusa Leipzig je na domaćem terenu do 50. minute gubio 2-0, a onda je Schick vratio domaću u igru. U 70. minuti ušao je donedavni igrač Dinama Dani Olmo (21), a u 89. minuti Leipzig je izjednačio i stigao do boda (2-2)