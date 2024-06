Olmo: Hrvatska mi je drugi dom i zato ću biti posebno motiviran

Dani Olmo (26) treći će put biti protivnik hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, selekciji čiji je sam umalo postao član, ali je odlučio čekati i dočekao prvi poziv svoje Španjolske, i to kao igrač Dinama. Nakon pobjeda u osmini finala Eura u Kopenhagenu na produžetke i u finalu Lige nacija u Rotterdamu na penale slijedi berlinski sudar u grupnoj fazi Eura (subota, 18 sati).

- Jako posebna utakmica za mene, treći mi je put da se susrećem s njima. Znate da sam tamo odrastao i proveo pet godina u Dinamu, to mi je drugi dom i imam posebnu naklonost prema njima, motivira me što igram prvu utakmicu na Euru protiv njih. Malo toga o njima mogu reći što već ne znate. Na zadnjem Euru borili smo se da ih izbacimo, završili su treći na SP-u, u Ligi nacija igrali smo u finalu i sad smo ih izvukli u prvoj utakmici na Euru. Bit će to tijesna utakmica, odlučit će sitni detalji - rekao je igrač Leipziga dva dana uoči utakmice.

Pun je hvale za reprezentaciju svoje druge domovine.

- Modrić je jedan od najboljih igrača na svojoj poziciji, on mi je idol i ponosan sam što opet mogu igrati protiv njega. Najjači dio Hrvatske je vezni red s Brozovićem, Modrićem, Kovačićem i Majerom koji također može igrati na toj poziciji. Svi znamo i za Joška Gvardiola koji je igrao sa mnom u Leipzigu i Dinamu. Kompletna su momčad koja te može pobijediti na različite načine, moramo biti fokusirani i na 100 posto.

Rotterdam: Dani Olmo pozdravio se s hrvatskim igračima uoči utakmice Hrvatske i Španjolske u finalu Lige nacija | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pitali su ga kako gleda na kritike prema španjolskoj selekciji za koju je odigrao 33 utakmice i zabio osam golova.

- Znamo koliko smo jaki i što možemo. Osvojili smo zadnju Ligu nacija kao jedini u Europi pa smo mirni i motivirani. Veselimo se što kreće, a ako nekome trebamo dokazati da možemo pobijediti, ponovit ćemo to - rekao je Dani, kojemu njemački stadioni nisu nepoznanica.

- Dodatna mi je motivacija igrati u Njemačkoj, na stadionima na kojima inače igram svakog vikenda. Ljudi me ovdje dobro poznaju i stvarno mi se sviđa ova liga. Ima puno mladih igrača, igra se fizički, izravno i s puno kontri, što je dobro za moj način igre.