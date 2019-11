Olmo ima toliko ponuda, ovo su njegove posljednje utakmice...

Trener Dinama Nenad Bjelica već je dva dana u Barcelonu. Jučer je bio gost na Nou Campu, u domu velike Blaugrane, gdje je održao predavanje na temu “Napreduju li još igrači?”, a danas je održao predavanje trenerima u čuvenoj La Masiji koja je odgojila brojne zvijezde koje su igrale za Španjolsku i Barcelonu.

Jedna od njih je i Dani Olmo koji je 2014. godine na iznenađenje svih otišao u Dinamo, a upravo on je glavna tema razgovora između Bjelice i znatiželjnih španjolskih novinara. Naravno, interes za mladim dijamantom je samo porastao nakon što ga je Roberto Moreno pozvao A vrstu Furije, a ako želite nešto saznati o Daniju, trener Dinama je sigurno najbolji sugovornik.

- Dani je impresivan i kao nogometaš i kao osoba. Jako skroman i ambiciozan u isto vrijeme. Želi svakog dana učiti i ponosan sam što ga imam u momčadi - rekao je Bjelica, a onda dodao ono čega smo svi pomalo svjesni.

- Mislim da upravo gledamo posljednje njegove utakmice u Dinamu. Ima toliko ponuda... Na kraju će klub i igrač zajedno odlučiti što je najbolje za obje strane. Spreman je igrati za najbolje klubove Europe - pohvalio je trener Dinama svog pulena.

Njegova vrijednost na Transfermarktu je 30 milijuna eura, a svima je jasno da ga 'modri' neće pustiti ispod 40 milijuna eura. Bilo je jako puno ponuda na ljeto, no niti jedna nije bila zadovoljavajuća. Liga prvaka je bila velika Danijeva želja, a kada je Dinamo osigurao grupnu fazu, svima je bilo jasno da ćemo mladog Španjolca gledati na Maksimiru i na zimu. No pitanje je samo do kojeg mjeseca. Zimski prijelazni rok je već pred vratima, a kako kaže i sam Bjelica, toliko je ponuda i teško će ga hrvatski prvak zadržati.

Osim o Olmu, Bjelica je dobio i pitanje o Ivanu Rakitiću kojeg izuzetno cijeni, ali koji većinom sjedi na klupi Barcelone..

- Mislim da je zaslužio više, proteklih godina je igrama stigao do statusa klupske legende, ali na kraju se pita samo trener. Mislim da će otići u siječnju i u novom klubu pokazati koliko je dobar igrač - zaključio je trener 'modrih' u razgovoru za Cadenu SER.