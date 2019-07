Dani kao Zajec i Cico: Peti je dinamovac mladi prvak Europe

Uh, kako to lijepo zvuči kad je jedan igrač iz hrvatske nogometne lige postao prvak Europe. Zapravo, to je tako rijedak slučaj da se na njega čekalo 41 godinu. Ovo što je napravio Dani Olmo, to je davne 1978. uspjelo još četvorici dinamovaca. Naime, te godine u mladu reprezentaciju Jugoslavije pozvani su Velimir Zajec, Zlatko Kranjčar, Srećko Bogdan i Rajko Janjanin, četvorica igrača koji su bili velike Dinamove nade.

Jugoslavija je na natjecanje došla u strahovito jakom sastavu i na putu do zlata srušili su sve najbolje momčadi u Europe. Prvo su u skupini pobijedili Španjolsku 4-1 u Zagrebu, potom su u četvrtfinalu u dvije utakmice izbacili Italiju, da bi u polfuinalu, opet u dvije utakmice, izbacili Englesku. A kada izbacite Španjolsku, Italiju i Englesku, ostaje Njemačka, koju su Cico, Zajec i društvo pobijedili i postali prvaci Europe.

Sad, 41 godinu poslije, Dinamo opet u svojim redovima ima prvaka Europe. Da stvar bude bolja, Dani Olmo zabio je u finalu gol, a to je uspjelo još samo Srećku Bogdanu, koji je zabio protiv Njemačke, Zajec, Kranjčar i Bogdan nakon tog prvenstva ostali su igrati u Dinamu, postali su legende kluba, odveli ih do legendarnog naslova 1982. i poslije napravili sjajne inozemne karijere. No, transfer Danija Olma bit će, sad to više nije dvojbeno, najveći u povijesti HNL-a.

Inače, kad smo već kod tog naslova prvaka Europe 1978., najbolji igrač tog prvenstva i najbolji strijelac bio je Vahid Halilhodžić, koji je također bio u Dinamu, samo kao trener.

Samo tri kluba imala finalista SP-a U-20 i EP-a U-21

Dinamo je jedini klub, uz Valenciju i Alavés, čiji je igrač ove godine zaigrao i u finalu Eura U-21 i u finalu Svjetskog prvenstva do 20 godina u Poljskoj. Korejac Kim Hyun Woo, igrač Dinama II, član je reprezentacije Južne Koreje koja je osvojila srebro izgubivši u finalu od Ukrajine 3-1.

Njegov suigrač Lee Kang In igrač je Valencije, za koju je u finalu Eura do 21 godine u dresu Španjolske nastupio Carlos Soler. Alavés je u Udinama imao čak dvojicu igrača među novim prvakom Europe, golmana Antonija Siveru i braniča Martína Aguirregabiriju, a ima i svjetskog prvaka do 20 godina, ukrajinskog veznjaka Oleksija Hahljova.