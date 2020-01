'Olmo nije hrvatski proizvod, a Oršićev bi odlazak bio kritičan'

Dinamo je uspješno odradio 13-dnevne pripreme u Rovinju. Nenad Bjelica svojim je igračima dao slobodnu nedjelju, a 'modri' su od danas opet na okupu. Zagrepčani do kraja sezone imaju tri cilja, osvojiti kup i prvenstvo, ali i promovirati što više mladih aduta. Nenad Bjelica je posljednjeg dana priprema u Rovinju izdvojio nekoliko minuta za razgovor s novinarima...

- Zadovoljan sam sa svime što smo odradili u Rovinju, sve što smo planirali smo i napravili. Sve je ostvareno, sve je napravljeno. Imamo dosta mladih igrača kojima smo dali šansu da treniraju s nama, svi su se baš iskazali, pa sam zadovoljan i time. Kao i ponašanjem starijih i stožernih igrača koji su iznijeli jesen, te koji su i ovoga puta prednjačili u radu - rekao je trener Dinama Nenad Bjelica, pa nastavio:

- Srećom, nismo imali nekih većih ozljeda. Osim Ademija koji je došao na pripreme nezaliječen, Atiemwena i Kulenovića koji se tek vraća od ozljede, svi ostali su nam bili na raspolaganju, svi su praktički odradili sve treninge.

Tko po vama spada među dobitnike ovih priprema?

- Gledajte, ovi stožerni igrači me nisu iznenadili, svi su potvrdili ono što znamo o njima. To da su vrhunski igrači, te da će nam biti bitni na proljeće, kao i u budućnosti. Iznenađuju me ti mladi momci koji su se vrhunski nosili sa svim naporima i izazovima, nisu tražili nijedan dan odmora, nisu htjeli preskočiti niti jednu vježnu. A vjerujte, ove su pripreme bile napornije nego prethodne. Čestitam im na tome. Da, drago mi je i što se odlaskom Danija Olma otvara jedno mjesto u sredini terena za koje će se u prvom redu boriti Majer, Gojak, Ivanušec... A svi oni su bili na vrhunskom nivou.

Tko od mladih ostaje u kadru seniorske momčadi do kraja sezone?

- Od mladih igrača, sigurno u našem kadru do kraja sezone ostaju Gvardiol, Marin i Đira. Oni su i na jesen bili s nama, a kada se svi dečki vrate iz Engleske vidjet ćemo kakva će biti situacija s drugima. Tada će i naš prijelazni rok biti završen, barem što se tiče odlazaka u ove jake lige, pa ćemo znati s čime raspolažemo do kraja sezone. Onda ćemo sjesti i odlučiti tko ostaje s nama u prvoj momčadi, tko će ostati u B ekipi, a tko ići negdje na posudbu.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Za novi odlazak na posudbu favoriti su...

- Mario Ćuže i Robert Mišković koji je i lani već u HNL-u igrao zapaženo. Jesenas je kod nas došao tek 1. rujna, bio nespreman, pa nije dobio minute koje je očekivao, niti je igrao na očekivanom nivou. Ali, on bi u HNL-u trebao imati mjesta u nekim ekipama, tu bi se mogao najbolje razvijati. Ćuže? Do kraja prijelaznog roka ćemo vidjeti, ako ostanemo u brojčanom stanju kakvom smo sada, onda će vjerojatno otići na posudbu. Gdje? Još ne znam, želi ga pola lige, neće nam biti problem naći mu klub.

Nenad Bjelica je nastavio...

- Jedino znam kako Ćuže neće igrati prvu proljetnu utakmicu za Dinamo, u tom bi mu slučaju onemogućili da ide na posudbu. Mi ozbiljno računamo na Ćužu, ali je na njegovoj poziciji velika gužva, a u drugom klubu bi imao bolju šansu za napredak. Slično je i s napadačima, tu imamo četvoricu (Petković, Gavranović, Andrić, Kulenović), toliko nam ih ne treba za proljeće. Ako tu ne bude odlazaka, onda ćemo vjerojatno ići u neku posudbu.

Kakvo je stanje s odlascima?

- Odlasci? Pa nama može otići bilo tko za koga dođe dobra ponuda, mi smo uvijek spremni na to. I znamo kako ćemo reagirati ako nam ode netko od stožernih igrača. Mi danas nemamo potrebu za prodajom igrača, ali ako dođe nemoralna ponuda za igrača i klub, to ćemo uzeti u obzir. No, takva ponuda za sada nije na vidiku, pa je sve ovo hipotetsko pitanje, o tome nema potrebe previše ni raspravljati. A kako su naši igrači igrali zadnjih godinu i pol dana, ne bi me začudila nemoralna ponuda za bilo kojeg od njih.

Kevin Theophile još nije potpisao novi ugovor s Dinamom...

- Još razgovaramo s njim i njegovim menadžerom, mi želimo produljenje ugovora, a ni oni načelno nemaju ništa protiv toga. Pregovori još traju pa ćemo vidjeti, očekujem da će se kroz mjesec dana to riješiti na ovaj ili onaj način. Što ako ne potpiše novi ugovor? Mi danas imamo četiri stopera (Dilaver, Perić, Gvardiol, Theophile) i tu će za sve biti dovoljno minuta. Theophile je vrhunski profesionalac i što god on odluči o svojoj budućnosti mi ćemo ga tretirati kao bilo kojeg drugog igrača prve momčadi.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kakve promjene možemo očekivati na ljeto?

- Svi znamo da su u ljeto ponovo mogući odlasci, pogotovo jer stiže Europsko prvenstvo, a u ovom trenutku imamo četiri hrvatska reprezentativca (Livaković, Perić, Oršić, Petković). No, mi švicarske i BiH reprezentativce koji još uvijek mogu otići na Euro. Ne znam kakva će nam biti situacija na početku ljetnih priprema, no morat ćemo na vrijeme reagirati što se tiče dolazaka, kako bi u europske kvalifikacije ušli koliko-toliko 'zakrpani'. Ako nam se reprezentativci s Eura ne vrate do 15. srpnja, onda će nam biti jako teško u kvalifikacijama, pa bi u tom slučaju već početkom priprema doveli dva-tri nova igrača da se ne osjete ti izostanci.

Tko će od mladih dinamovaca braniti boje mlade momčadi Dinama protiv Leicestera u Premier League International kupu?

- Franjić i Marin sigurno ne idu u Englesku na utakmicu protiv Leicestera. Marinu se malo zgrčio mišić, dok Franjić još od jesenas ima problema s kvadricepsom, pa će oni u ponedjeljak ići na magnetsku rezonancu, onda ćemo vidjeti što dalje s njima. Ali, prema Engleskoj će otići i Mišković, tako da će osmorica (Josipović, Kim, Šutalo, Gvardiol, Krizmanić, Baturina, Mišković, Ćuže) igrača s priprema biti na raspolaganju Igoru Jovićeviću. Jedino s nama ostaju Đira i mladi vratar Krkalić.

Postoji li neki igrač za kojeg nikako ne bi voljeli da se proda do kraja zimskog prijelaznog roka?

- Najkritičnija situacija nam je na lijevom krilu gdje je Oršić. Da, tu još imamo Marina koji je mlad, a to može pokrpati i Atiemwen. No, eventualni odlazak Oršića bi nam bio veliki hendikep ako tu ne bi pronašli nekakvu alternativu. Na desnom krilu imamo Kadziora, Hajrovića i Atiemwena, tu ipak lakše dišemo. I Atiemwen ne trenira već punih mjesec dana, pa nam je teško odmah na njega računati. Da, možda bi i odlazak Petkovića bio problem, ali to nam sada nije u nikakvom planu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kakav Dinamo možemo očekivati na ljeto? Više nema Olma, a vjerujemo da će vam tada teško biti zadržati Livakovića, Oršića, Petkovića...

- Dobro, ali prisjetite se gdje su oni bili na tržištu u trenutku kada su dolazili kod nas. Dinamo će opet naći dobre igrače koje ćemo kvalitetnim radom, atmosferom, pobjedama i momčadskim duhom poboljšavati, za to ne brinem. Stvarat ćemo mi nove Olme, Oršiće i Petkoviće, a i među našim mladim igračima imamo jako puno potencijala. A ukoliko bude odlazaka stožernih igrača, dovest ćemo druge igrače koji će biti na sličnom nivou, siguran sam.

Za kraj je treneru Dinama stiglo jedno zanimljivo pitanje, je li Dani Olmo hrvatski proizvod?

- Haha, on je proizvod svojih roditelja. Dani je jedan vrlo staložen i miran dečko koji je u 18 mjeseci podnio nemoguće stvari, toliko pisanja po medijima i seljakanja na razne adrese, uz to je morao i na terenu davati maksimum. I davao ga je. On je u kratkom vremenu debitirao u U-21 reprezentaciji, pa ubrzo s njom bio europski prvak, stigao je i do A reprezentacije, pa u debiju za Španjolsku zabio gol. Stvarno, šta je taj dečko s 21 godinom postigao ljudi nisu ni svjesni - pričao je Bjelica, pa zaključio:

- Bio sam nogometaš, a znam da bi ja s 21, 25 ili 29 godina kao igrač na takva pisanja poludio. A on je bilo fokusiran cijelo vrijeme, zbog toga mu se sve vratilo na ovakav najljepši način. Rekao bih da je Dani proizvod svojih roditelja, a sve što je došlo poslije toga, bio je splet raznih okolnosti. Da, pomogao mu je i Dinamo, svi treneri i suigrači, ali da on nije bio toliko jak u glavi, sigurno ne bi ostvario ništa od ovoga. I on je najzaslužniji za svoj uspon. Ne, ne trebamo ga svojatati kao hrvatski proizvod, bilo je i drugih primjera, igrača koji su došli izvana, pa nisu postigli što i on. Dani je jako kvalitetna osoba, vrhunski nogometaš, želim mu puno sreće i zdravlja, a onda će svugdje pokazivati što je i u Dinamu, ako ne i više od toga. A vjerujte, Olmo je igrač za bilo koji svjetski klub.