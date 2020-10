Olmo oduševio Španjolce protiv Cristiana Ronalda: 'Impresivno'

<p>Dok smo mi s klincima u St. Gallenu lomili Švicarce Španjolska je u Lisabonu na 'Alvaladeu' sa svojim klincima igrala pripremnu utakmicu protiv <strong>Cristiana Ronalda</strong> i ostalih portugalskih monstruma koji su nama prije mjesec dana utrpali četiri komada.</p><p>Vatreni su u Švicarskoj pobijedili 2-1, a Portugal i España odigrali 0-0. Izbornik La Roje, <strong>Luis Enrique</strong>, na travnjak je poslao naoko malo šareniju startnu postavu: na golu <strong>Kepa</strong>, u obrani <strong>Sergi, Llorente, Garcia</strong> i <strong>Regulion</strong>, vezni red <strong>Ceballos-Busquets-Canales</strong>, a u napadu <strong>Rodrigo, Moreno</strong> i - <strong>Dani Olmo</strong> (22).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Olmov rastanak s Dinamom</strong></p><p>Samo su četvorica odradila svih 90 minuta, a među njima i 'zagrebački dečko s katalonskim porijeklom', Dani Olmo koji je španjolsku javnost - oduševio svojim nastupom.</p><p>I do neba tiražna <a href="https://www.marca.com/futbol.html?intcmp=MENUPROD&s_kw=futbol">Marca</a> bila je puna hvalospjeva na račun donedavnog Dinamovog fantasiste: 'Impresivan u prvom poluvremenu, a u nastavku nam je upravo on stvorio najbolju šansu koju je na kraju, na jedvite jade, nekako riješio portugalski golman <strong>Rui Patricio</strong>'.</p><p>Dani je, prema svim ocjenama, odigrao još jednu impresivnu partiju za Španjolsku A reprezentaciju. U ljeto 2019. je, kao kapetan, mladu selekciju odveo do naslova europskih prvaka.</p><p>Krajem siječnja ove godine je za 20-ak milijuna eura iz Dinama (nakon pet godina) otišao u njemački RB Leipzig s kojim je stigao do polufinala Lige prvaka (izbacili su Atletico i Tottenham, a posrnuli tek protiv PSG-a).</p><p>Još jedna potvrda španjolskog talenta, a onda i fantastičnog posla koji Dinamo radi i u dovođenju igrača i u njihovom stvaranju - Dani Olmo... Majstor koji impresionira i kad je u takvoj mega-momčadi kao što je La Roja.</p>