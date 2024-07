Olmo se odriče dijela plaće za potrebite: 'Ispričali su mi za rat u Vukovaru, htio sam pomoći'

Pet je godina proveo u Hrvatskoj, došao pred vrata reprezentacije, ali je srce ipak izabralo rodnu Španjolsku, gdje je prvi poziv dobio još kao igrač Dinama. Iako je već pet i pol godina član Leipziga, i dalje često dolazi u Lijepu Našu i s ponosom se prisjeća vremena u Zagrebu. Osvajač Lige nacija i novopečeni europski prvak, Dani Olmo (26).

Osim što je fantastičan nogometaš, Dani je i veliki humanitarac. S ocem Miguelom i bratom Carlosom u Kataloniji je pokrenuo kamp za pomoć djeci oboljeloj od raka, prošlo ljeto podržao je futsalski turnir za prevenciju mentalnog zdravlja u rodnoj Terrassi. Četiri je godine i član udruge Common Goal koju je pokrenuo poznati španjolski nogometaš Juan Mata. Svi njeni članovi, pa tako i Dani, odvajaju jedan posto plaće u humanitarne svrhe. Na godišnjoj bazi po aktualnom ugovoru s Leipzigom to je oko 100.000 eura. Olmo je bio 160. član te nevladine udruge uz Kaspera Schmeichela, Sergea Gnabryja, Tima Wernera, Paula Dybalu, Adamu Traoréa, Pernille Harder...

Zbog humanitarnog rada poznati katalonski sportski dnevnik Sport na prošlogodišnjoj ceremoniji dao mu je posebno priznanje.

- Moji roditelji i obitelj usadili su mi neke vrijednosti od malena, cijeniti ono što imam. Kao nogometaš osjećam da imam i društvenu odgovornost pomoći ljudima u potrebi, djeci koja boluju od raka. Želim dati dio sebe - rekao je Olmo.

Malo je poznata činjenica kako Dani pomaže i jednoj udruzi za pomoć potrebitima u Hrvatskoj.

- Nogomet može pomoći ljudima na mnogo načina, mi kao nogometaši jako smo utjecajni iako to ponekad ne vidimo niti razmišljamo o tome. Preuzimanjem samo malo odgovornosti pomažete velikom broju ljudi, to sam želio učiniti u Hrvatskoj - kazao je Olmo u dokumentarcu DAZN-a "Come On Futbol" posvećenom djelovanju udruge Common Goal i otkrio detalj iz vremena u Dinamu koji ga je dirnuo:

- Jedna od stvari koja me najviše obilježila je susret s ljudima koji su bili u ratu, koji su to doživjeli na vlastitoj koži. Vidjeti bivše nogometaše koji su dolazili kod nas u posjet, koje je rat obilježio. Nekima je falila noga ili ruka, govorim o legendama kluba...

Dvije i pol godine nakon transfera vratio se u Hrvatsku i posjetio Slavonski Brod gdje se u sklopu humanitarne inicijative Cross Cultures družio s oko 200 djece iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Taj projekt dosad je okupio više od dva milijuna djece u 24 zemlje, a cilj mu je promovirati toleranciju, dijalog i jednakost spolova kroz različite sportske sadržaje i druženja.

- Povratak u Hrvatsku za ovu priliku bio je jako lijep. Bili su presretni što me vide iako sam i ja poput njih. Nogomet mi je sve i pratio me kroz život i ono što sam prolazio s tatom i bratom. Prva moja uspomena je s loptom. Hrvatska je moj dom, tu sam živio gotovo šest godina i jako sam vezan uz nju. Brutalno i nevjerojatno! U nogometu nije važno kako se zoveš. Kamo god išao, ljudi ga vole - rekao je Olmo u dokumentarcu i nastavio:

- Hrvatima je nogomet poput religije. Debitirao sam za prvu momčad na memorijalu u Vukovaru kao jako mlad, sa 16 godina. Tek sam bio stigao i nisam znao što se sve događalo u ratu i sve to. Kad su mi ispričali, zainteresirao sam se za to. Neki gradovi i mjesta još su nažalost pod utjecajem toga rata koji se dogodio prije 30 godina. To je imalo utjecaja i na mene i zato sam se htio pridružiti Common Goalu i pomoći mu. Surađujemo dugo, kroz sport želim spojiti obitelji koje su izgubile skoro sve.

Dani je svjestan da se nogomet ne igra samo zbog golova.

- Nije to samo zbog ljudi, nego i zbog onoga što može prenijeti u sportu i životu. Vrijednosti koje mi kao nogometaši možemo prenijeti, to je jedinstveno. Puno djece gleda nas kao uzore i zato nam je dužnost da budemo dobri na terenu i izvan njega - rekao je.

Najbolji strijelac Europskog prvenstva uskoro bi mogao ostvariti novi veliki transfer, za njega je ozbiljno zagrizao i Manchester City, a unatoč slavi nije zaboravio one koji su u potrebi i ovakvim projektima daje fenomenalan primjer mladima.