Olmo za Španjolce: Tko ne bi želio igrati s Lukom i Raketom

Trener Bjelica ima veliko povjerenje u mene i to se vidi. Sada sam u konkurencija za najboljeg mladog igrača Europe (Golden Boy), teško da to mogu osvojiti, no jako je lijepo kad vidiš da je netko prepoznao tvoj rad, rekao je u razgovoru za As Dani Olmo.

Španjolski list Dinamova je Španjolca iskoristio za najavu današnje utakmice Španjolske i Hrvatske (20.45, Nova TV) te podsjetio da mladi Katalonac još nije odigrao niti jednu utakmicu u U21 reprezentaciji Furije. Poziv nije dobio ni sad iako igra vjerojatno najbolji nogomet u karijeri i nalazi se na prestižnom popisu u borbi za Golden Boy nagradu.

- Čekam da me pozovu, uvijek se nadam. Igram na najvišoj razini u Hrvatskoj tri godine, ali još nisam dobio tu čast da stigne poziv. Moj san od djetinjstva je da igram za Španjolsku - priča Olmo koji ima tri nastupa za U16 i osam za U17 španjolsku reprezentaciju.

Opasnost za Španjolsku, a prilika za Hrvatsku, je što će Dani uskoro dobiti i hrvatsko državljanstvo.

- Već smo predali papire, taj slučaj je u postupku. Ako me Španjolska u budućnosti neće htjeti, moći ću igrati za Hrvatsku. Velika je čast kad te u svojoj momčadi želi svjetski doprvak. Pa tko ne bi želio igrati u istoj momčadi s Rakitićem i Modrićem?!

Olmo će danas s posebnim žarom gledati sudar njegove dvije domovine.

- Ja sam Španjolac, no živim u Hrvatskoj i uživat ću u ovoj utakmici pa ću vjerojatno i slaviti tko god da zabije - zaključio je ponajbolji Dinamov nogometaš.

