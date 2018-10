Olmo: Velik dan za mene, tri boda i poziv u reprezentaciju

Ofenzivni vezni nogometaš zagrebačkog Dinama Katalonac Dani Olmo u četvrtak je dobio prvi poziv u španjolsku mladu reprezentaciju, a nakon toga je sudjelovao u pobjedi od 2-0 nad Anderlechtom, što je nazvao "velikim danom".

- Bio je to veliki dan, jer se vraćam u reprezentaciju i jer smo protiv Anderlechta ostvarili veliku pobjedu. Dvije pobjede u dvije utakmice odigrane u Europskoj ligi je pravi put, no svjesni smo da je pred nama još puno rada - rekao je 20-godišnji Španjolac koji bi uskoro trebao dobiti hrvatsku putovnicu.

- Ovo nije bila nimalo laka utakmica, posebno jer smo igrali u gostima. No, dobro smo ušli u taj susret, dobro radili tijekom utakmice pa je pobjeda došla kao nagrada - istaknuo je Olmo.

- Imali smo i prije prvog gola prilike, no to je tako, nekada zabiješ, a nekada ne. U obrani smo, pak, igrali kompaktno, stajali smo blizu njihovim igračima pa je sve rezultiralo time što nismo primili niti jedan gol, dok smo zabili dva - dodao je.

Izbornik španjolske mlade reprezentacije do 21 godine, Luis de la Fuente, u četvrtak je objavio sastav za predstojeće dvije kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo 2019. godine. Na njemu se našao i Olmo koji će konkurirati za nastup protiv Albanije 11. listopada te Islanda 16. listopada.

Olmo je više puta rekao da mu je želja igrati za Španjolsku, no nakon što ga nisu zvali zatražio je hrvatsko državljanstvo kako bi mogao igrati za Hrvatsku. Sve dok ne zaigra za španjolsku A selekciju ostaje otvorena mogućnost igranja za Hrvatsku o čemu nogometaš rođen u Kataloniji u četvrtak nije htio govoriti.

- Ja sam sretan što se vraćam u španjolsku reprezentaciju i to je to - rekao je podno stadiona Constant Vanden Stock u Bruxellesu.

Olmo još uvijek nije upisao niti jedan nastup za U-21 reprezentaciju Španjolske. Dosad je igrao za selekcije do 17 i do 16 godina. On je 2014. godine došao iz Barcelonine nogometne akademije u podmladak Dinama.

Ove sezone je standardni član udarne postave zagrebačkog kluba za kojeg je u 14 utakmica zabio tri gola i upisao četiri asistencije. Dinamo je vodeća momčad prvenstva, a u Europskoj ligi je na vrhu skupine D ispred Fenerbahčea, Spartaka iz Trnave i Anderlechta.