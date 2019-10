Olmo zabio, poljubio tetovažu i pozdravio društvo iz U21 vrste

Dani Olmo u Harkivu je odigrao još jednu veliku utakmicu, mladi Španjolac zabio je u 25. minuti za 1-1.

Ponajbolji igrač Dinama prvo je, kao i poslije svakoga gola, poljubio tetovažu na ruci posvećenu svojoj majci, a onda s obje ruke napravio veliki znak “T”. Ovakav potez još nismo vidjeli kod Danija Olma, a taj je znak bio posvećen njegovim reprezentativnim suigračima iz U-21 reprezentacije.

Mladi španjolski nogometaši imaju svoju WhatsApp grupu, a taj znak (slovo T) jedan je dio njihove interne zezancije. Velik broj španjolskih reprezentativaca do 21 godine pratio je Dinamov dvoboj sa Šahtarom putem malih ekrana, mnogi su nogometaši navijali za svog reprezentativnoga kapetana.

Dani Olmo lijepim je udarcem matirao Pjatova, a onda im pokazao i kako misli na njih. U mladoj španjolskoj vrsti vlada dobra atmosfera, suigrači su prihvatili Olma kao jednog od lidera ove generacije. Dinamova 'sedmica' primala je poslije utakmice mnoge čestitke za svoj nastup, mnoge su stigle i iz WhatsApp grupe španjolske U-21 reprezentacije.

Dani Olmo je poslije utakmice objavio na Instagramu sliku s utakmice protiv Šahtara, a to su odmah komentirali i neki španjolski reprezentativci do 21 godine. Tako su mu se komentarima javili Eric Garcia (Man. City), Alvaro Fernandez (Huesca), Juan Miranda Gonzalez (Sevilla), Ferran Torres (Valencia), a njihove su poruke uglavnom išle u smislu 'Grande T'. Što god to značilo...

