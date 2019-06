Olympiakos doveo igrača koji je 'gulio' u zatvoru zbog otmice

Grčki Olympiakos u novu sezonu ulazi jači no ikad. Bivši dinamovac El Arabi Hilal Soudani i Mathieu Valbuena samo su neka od pojačanja koja su sletjela u tog grčkog prvoligaša koji želi vratiti naslov prvaka u svoje vitrine nakon što je isti uzeo PAOK.

Zbog toga su kupili Rubena Semeda (22) iz Villarreala za 4,5 milijuna eura. Priča tog stopera iz Portugala poprilično je nevjerojatna.

Prije dvije godine stigao je u Villarreal za čak 14 milijuna eura, odigrao je pet utakmica i onda završio u zatvoru! Prvo je uhićen u studenom 2017. u Valenciji jer je prijetio pištoljem ljudima u kafiću. Potom je u noćnom klubu ozlijedio čovjeka bocom po glavi, a u veljači 2018. s još dvojicom prijatelja oteo je i opljačkao čovjeka.

Ρούμπεν Σεμέδο καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Rúben Semedo welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪ #olympiacos #welcome #RúbenSemedo #WelcomeRúben pic.twitter.com/J5kWBk0pS5

Njegov nestašluk nije prošao nekažnjeno. Španjolska policija brzo ga je uhitila, a Semedo je morao 'odguliti' u zatvoru pet mjeseci, a pušten je nakon što je platio jamčevinu od 30.000 eura.

Ο Ρούμπεν Σεμέδο στα «ερυθρόλευκα»! / Rúben Semedo in the red and white of Olympiacos! 🔴⚪#olympiacos #welcome #RúbenSemedo #WelcomeRúben pic.twitter.com/PfuJNxdFJA