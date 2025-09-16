Napokon su Osječani dobru igru okrunili visokom pobjedom, a svu raskoš je pokazao bosanskohercegovački reprezentativac. Najveće iznenađenje smo vidjeli na Maksimiru, a Pozo je pokazao što sve može dok je zdrav
Omerović je odigrao 'savršenu' utakmicu, nekadašnji dragulj Reala i Cityja sad blista u Gorici
Kolo iznenađenja i pada dva najveća hrvatska kluba je iza nas, a tu je i remi aktualnih prvaka na domaćem terenu. No, krenimo redom.
