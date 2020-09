Newton ima 31 godinu, ali ve\u0107 sedmero djece i to s dvije \u017eene. On se prije sedam godina o\u017eenio za Kiju Proctor koja se bavila plesom. Zajedno su stvorili tri sina i k\u0107er, a biv\u0161i quarterback Panthersa je prihvatio i njezinu k\u0107er iz prija\u0161njeg braka.

On će zamijeniti Bradyja: NFL zvijezda ima sedmero djece, a napravio dijete ljubavnici i ženi

Kako je Tom Brady nakon 19 godina napustio New England Patriotse, Bill Belichick je morao pronaći zamjenu za njega, a izbor je pao na Newtona koji se zaigrao na privatnom planu u posljednje vrijeme...

<p><strong>Cameron Newton</strong> (31) je za poznavatelje <strong>NFL-a i</strong>tekako zvučno ime. Ovaj quarterback je igrao za Carolina Pantherse od 2011. do 2019., a prije pet godina osvojio je <strong>Super Bowl t</strong>e MVP nagradu.</p><p>Kako je Tom Brady nakon 19 godina napustio New England Patriotse, Bill Belichick je morao pronaći zamjenu za njega, a izbor je pao na Newtona koji je pravi majstor na terenu, a uoči početka nove NFL sezone, postao je tema američkih medija jer nije mogao obuzdati svog 'veseljka'.</p><p>Newton ima 31 godinu, ali već sedmero djece i to s dvije žene. On se prije sedam godina oženio za Kiju Proctor koja se bavila plesom. Zajedno su stvorili tri sina i kćer, a bivši quarterback Panthersa je prihvatio i njezinu kćer iz prijašnjeg braka.</p><p>Njihov suživot funkcionirao je do kraja 2019. godine kada je u javnost izašla informacija da je nestašni Newton imao tajnu ljubavnicu. Odnosno, bio je s dvije žene u isto vrijeme. Ta druga žena je Instagram model La Reina Shaw koja je zatrudnjela s njim te je uz to prihvatio i njezinog sina iz prvog braka, a u isto vrijeme je trudna bila i Newtonova tadašnja supruga Kia.</p><p>Danas novi igrač Patriotsa uzdržava sedmero djece, a sam kaže da je blagoslovljen zbog toga.</p><p>- Ja sam ponosni otac sedmero djece. Tatu ne definiramo kao čovjeka koji pravi djecu (ne po svemu), već kao čovjeka koji pruža ruke i vrijeme da pomogne u podizanju djece i koji daje svoje srce za ljubav djece kroz sve. Krv te ne čini tatom. To što si tata dolazi iz srca - poručio je mudri Newton.</p><p> </p><p> </p>