On ima 94 godine i igra teniski turnir u Umagu: Želim pobjedu!

Svaki dan kad se probudi, on se isteže, radi 20 sklekova, a onda ide na trčanje. Ovaj tjedan u Umagu, na Super-Seniors Svjetskom prvenstvu (za tenisače i tenisačice iznad 65 godina), 94-godišnji Ukrajinac Leonid Stanislavskyi igra singl, parove i mix-parove.

Najstariji je natjecatelj u Umagu, tenis igra skoro pola života, a prije tri godine odigrao je prvi turnir i odmah - Svjetsko prvenstvo:

- Vidjela sam 91-godišnjaka kako igra tenis na Youtubeu. Pozvala sam ga u Kijev na mješovite parovi, a kad je čuo da putujem na Svjetsko prvenstvo, 'zapalio se' za to i odlučio mi se pridružiti - govori 80-godišnja Galyna Goryana za službenu stranicu Međunarodne teniske organizacije.

U tri godine Leonid je postao zvijezda u Ukrajini. Igrao je s Elinom Svitolinom, a družio se sa samom teniskom kremom: Federerom, Del Potrom, Agassijem, Hingis...

- Mislio sam da sam samo najstariji u Europi, ali onda sam igrao u SAD-u i shvatio da sam najstariji i tamo. Ima jedan Šveđanin 102 godine, ali on više ne igra turnire, tako da sam najstariji - kaže Ukrajinac.

94-year-old Leonid Staniskavskyi is the oldest player at the Super Seniors World Champs in Croatia



"Many people tell me I'm a role model, that it’s not my victories that count," he told us. "But it’s not enough for me. I need a win!"



Well, guess what? Leonid won today ❤️ pic.twitter.com/UdYBl53Ige