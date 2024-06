On je Dalićev adut za Italiju: Odbio sam Austriju, Luka mi je uzor, uspoređuju me s Rakitićem

Mjesec dana prije Eura 2021. do 21 godine zvao me glavni direktor Austrijskog nogometnog saveza da nastupim za njihovu U-21 reprezentaciju i obećali da će me odmah prebaciti u A reprezentaciju. Ali nema šanse, odbio sam, jasno sam im rekao kako je moj jedini cilj igrati za Hrvatsku. Za mene nema veće časti od toga.

