On je stvorio Zubčića: Nije bilo lako, bio sam i trener i serviser

Filip Zubčić (27) ušao je u povijest hrvatskog skijanja sjajnim rezultatom u japanskoj Yuzawa Naebi. Zuba je uzeo zlato u veleslalomu i nastavio tamo gdje je Ivica Kostelić stao.

Ovih dana napisane su o Zubčiću ode. S razlogom. Majstor gazi u zemlji koja nema izraženu skijašku tradiciju. Utrkuje se s Kristoffersenom iz superbogate Norveške te sa Slovencem Kranjecom koji ima vrhunske uvjete za treniranje.

Ipak, ime jednog čovjeka prolazi ispod radara. Marko Šuman (39) je ime. To je čovjek iz sjene koji je najzaslužniji za Zubčićeve rezultate. Čovjek koji je s Filipom godinama.

- Ooo, da. Suradnja je to koja traje od 2003., punih 17 godina - javio nam se Šuman, onako baš trenerski, bez prevelike euforije nakon prve pobjede njegovog pulena u Svjetskom skijaškom kupu.

- Počeli smo u klubu Medveščak, a od 2008. radim samostalno s njim. Trenirao sam o Medveščaku i Filipovu sestru Tamaru, bio je tu i naš slalomaš Matej Vidović. Tko je bio najtalentiraniji? Uh, bilo je tu svega. Kad malo stanem i razmislim, rekao bih - Filip. U veleslalomu je rasturao još na dječjim utrkama. U slalomu ga je nekad znao pobijediti Vidović, ali ukupno je Filip imao najbolje rezultate na domaćoj i međunarodnoj razini. Nemojte krivo shvatiti, nisu to bili rezultati poput Janice. Ona je ekstrem, ona je razbijala konkurenciju - pojašnjava Šuman.

Nakon pobjede u Yuzawi mobitel nije prestajao zvoniti.

- Uh, hrpu čestitki smo dobili. Posebno mi znače pohvale Ante Kostelića koji je bio s nama u Japanu i spremao Eliasa Kolegu. Bilo je turbulentno, nisam baš očekivao da će Filip do postolja nakon one greške u prvoj vožnji. Što sam mu rekao? Da se smiri i da će se greške događati. Maksimalno je riskirao i došao do rezultata karijere.

Šuman i Zubčić godinama su prolazili "porođajne muke".

- Bilo je teško kad smo tek krenuli u priču na vrhunskoj razini. Na početku nije bilo novca. Morao sam Filipu biti trener, čovjek za kondiciju, ali i serviser skija. Ja sam mu morao pripremati skije. To je skijašima iz bogatijih zemalja nezamislivo. Sva sreća, došli su neki kvalitetniji rezultati pa je Zubčića prepoznao i Hrvatski skijaški savez te Vedran Pavlek koji nam je puno pomogao. I oni su uvidjeli da ćemo morati pojačati ekipu ako želimo imati Hrvata na najvišoj razini. Danas Filip ima kondicijskog trenera s kojim radi u Zagrebu, ja sam mu trener, Robert Horvat mu je serviser, s nama putuje i Filipov tata. Svi dobro radimo i rezultati se vide - priča nam Zubčićev trener pa dodaje:

- S nama je često i Ivica Kostelić koji je u našem timu savjetnik. Puno Filipu znači savjet takve ikone i bivšeg natjecatelja. Pa tko će ti dati bolji savjet od Ivice?

Duga je to suradnja. Je li bilo i padova?

- U svakom odnosu ima uspona i padova. Da, bilo je trzavica, ali sve je to uobičajeno u sportu. Ipak, mislim da nam ide sjajno - kaže Šuman.

Zubčića samo 56 bodova dijeli od prvoplasiranog veleslalomaša Kranjeca.

- Uopće me ne iznenađuju Zubčićevi rezultati. Nismo očajavali ni nakon što je izletio u Söldenu u prvoj utrci sezone. Ni ovaj rezultat u Japanu nije me iznenadio. Znali smo da Filip to skijanje ima u nogama i da će rezultat kad-tad doći. Do kraja su još tri utrke i mislim da Filip ima šanse za mali Kristalni globus - priča Šuman pa dodaje:

- Slijedi Hinterstoder. Tamo je Filip osvajao 16. i 17. mjesto i ta mu staza leži. Najavili su puno snijega, ekstremne uvjete, ali to nama odgovara. Zatim Kranjska Gora. To će nama biti kao domaći teren. Blizu je Hrvatske, Zubčić je tamo "rasturao" na dječjim utrkama, a i kasnije u karijeri, a i trenirao je tamo nebrojno puta sa Žanom Kranjecom. Završnica u Cortini bit će izazovna za sve skijaše. Tamo su uglavnom skijale žene, vjerujem da je većini muških natjecatelja ta staza nepoznanica.

Kakvi su ciljevi za iduću sezonu?

- Ajmo prvo odraditi ovu. Tko može predvidjeti što će se događati za godinu dana... Cilj nam je popraviti se u slalomu. Filip je na početku sezone imao startne brojeve preko 70 u slalomu, ali uspio je napraviti neke bolje rezultate. Čak smo žrtvovali neke kombinacije pa otišli skupljati FIS bodove da spustimo startne brojeve. Dogurali smo se do prvih 30, a iduće sezone želimo napasti Top 15 u slalomu te u veleslalomu ostati na ovoj razini, ili još malo napredovati, ako je moguće - završio je u optimističnom tonu Filipov trener.