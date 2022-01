Već u prvom kolu pokazali su da nisu došli samo na izlet u Mađarsku i Slovačku. Pobijedili su Sjevernu Makedoniju, a onda senzacionalnim trijumfom nad Slovenijom prošli u drugi krug.

No, bila je to samo uvertira u jednu od najljepših priča ovog Europskog prvenstva. Čudesnu partiju protiv Hrvatske i najveću pobjedu u povijesti jedne male nacije.

Crna Gora je na otvaranju drugog kruga razbila Hrvatsku 32-26 i priredila ponajveće iznenađenje ovog turnira. Bila je to loša, neprepoznatljiva, spora i bezidejna Hrvatska, ali to nimalo ne umanjuje činjenicu da su nas Crnogorci razbili. Napad je koliko toliko funkcionirao, ali kada bi se ponadali, golman Nebojša Simić opet bi nas uništio. Skupio je nevjerojatnih 14 obrana.

A obrana je bila ispod svake razine. Nismo bili čvrsti i pokretljivi, falilo je agresivnosti, a to se posebno vidjelo na vanjskoj liniji odakle su nam Crnogorci utrpali 13 golova! Nismo izlazili u blok, nismo radili prekršaje, nismo im bili na ruci. A kada pustiš jednog bombardera poput Branka Vujovića da ti dođe na devet metara, možeš se samo moliti. Nije nam ni to pomoglo jer nam je utrpao sedam golova. Osim njega, fantastičan je bio i lijevi krilni Stefan Vujović koji je utrpao također sedam golova.

Bila je to jedna od najlošijih utakmica Hrvatske u novijoj povijesti. A i Crnogorci će je pamtiti. Kao jednu od najvećih pobjeda u svojoj povijesti.

- Znam da smo sposobni za predstave poput ove, ali nevjerojatno je i doživjeti ih. Ne mogu vjerovati da smo igrali s tolikom količinom samopouzdanja. Odigrali smo i neke akcije i postigli neke pogotke koje niti na jednom treningu nismo uvježbavali. Bio sam u šoku, toliko da sam morao pitati suigrače nakon susreta je li to bilo istinito, jesam li dobro vidio. Ovo nisu ljudi. Ovo su superljudi - rekao je Nebojša Simić nakon pobjede protiv 'kauboja'.

Golman Melsungena odigrao je utakmicu života. Kada god bi se pojavila neka nada, on bi nam ju ugasio. Skupio je nevjerojatnih 14 obrana i zasluženo ponio titulu igrača utakmice.

- Kao da sanjamo, samo ne želim da se probudimo. Toliko igramo jedan za drugog, slavimo golove, bodrimo jedan drugog... Imam osjećaj da bi momci dali sve za mene u svakom trenutku, kao što bih ja za njih. To nas čini jakim. Ne bojimo se nikoga, ulazimo u svaku utakmicu rasterećeno, s ogromnom željom. Cijela Crna Gora je uz nas.

Velika euforija zahvatila je Crnu Goru, a priznao je da je dobio više od 10.000 poruka.

- U autobusu čitam poruke i samo se smijem. Izvinjavam se što ne mogu da odgovorim, ima ih preko 10.000. Oduševljavam se, koliko je energije i ljubavi, pišu mi ljudi 'volim te više od svoje majke'. Pozdravljam sve u Crnoj Gori, idemo dalje, da sanjamo još.

Crnogorci žive bajku na Europskom prvenstvu, ali nije sve tako bajno. Realnost je da je crnogorski klupski rukomet na nikad nižim granama. I to je ono što posebno boli Simića.

- Uopće nam nije potrebna ekipa koja će se penjati na krov Europe, već samo da nas predstavlja u regionalnim i europskim natjecanjima. Je li to toliko puno da se traži za ove momke? Čitam da su u RK Budućnost primili jednu plaću od početka sezone, a izjavili su da im je prosječna 100 eura. To je sramota i želim da se priča o tome priča. Hoću da se crnogorski rukomet još više popne, pokazali smo da to zaslužujemo - kazao je crnogorski heroj koji je uništio Hrvatsku.

Nema puno odmora za Crnogorce. Za nastavak bajke će se boriti u subotu od 15.30 kada ih čeka susret protiv Nizozemske.