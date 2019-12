On može i s 43 godine: Fjodor i Jackson za početak oproštaja legende...

Japan, Saitama Arena i Fjodor Jemjeljanenko. Može li romantičnije od ovoga? Može, da se bori protiv Mirka Filipovića, ali nažalost to više nećemo gledati. Zato ćemo gledati obračun legendarnih boraca u koprodukciji Bellatora i RIZINA.

'Posljednji car' će se 29. prosinca u Saitami boriti protiv nekadašnjeg UFC-ovog prvaka u poluteškoj kategoriji Quintona Rampagea Jacksona. Posljednja Fjodorova borba nije nam baš ostala u lijepom sjećanju, izgubio je od Ryana Badera nakon prvog ozbiljnijeg udarca i to nakon 30 sekundi. To je bio njegov kraj, ali kratkotrajni. Barem je on tako rekao i tako su svi mislili. A onda je u lipnju potpisao novi ugovor s Bellatorom. Na tri borbe, kao oproštajnu turneju. Pa nadodao kako možda ostane i duže...

Naravno, nije Rus više spreman kao prije, puno je sporiji i protivnici ga lako čitaju, ali treba priznati da je zaista gušt gledati takvu legendu koja se s 43 godine i dalje bori.

Foto: youtube

- Dragi prijatelji, puno vam hvala! Hvala za vašu podršku, za vaše najbolje želje, za vašu ljubav, za vaše molitve - rekao je Fjodor prije nekoliko dana iz svog kampa u Starom Oskolu u Rusiji gdje se priprema za borbu.

Neki mu govore da se ostavi ovog sporta i da se ne sramoti, ali Fjodora nije briga za takve komentare. On i dalje uživa u ovome sportu, a kada on uživa, uživamo i mi.

Obojica su se borila u Saitami nekoliko puta tijekom svoje karijere, a posebno Jemjeljanenko koji je bio jedan od najboljih boraca na svijetu za vrijeme Pridea gdje je bio prvak u teškoj kategoriji. Naravno, svi će se sjetiti i jedne od najboljih borbi svih vremena. Fjodor se tada 2005. godine u Saitami sukobio s Cro Copom, a bila je to makljaža za povijest. Sijevali su udarci na sve strane, a na kraju je Rus dobio na bodove.

Foto: Fjodor Jemjeljanenko/Instagram

Velika je vjerojatnost da je ovo možda i jedna od posljednjih Fjodorovih borbi u karijeri, a zato se i odlučio na borbu protiv Rampagea koji je u svom primeu bio jedan od najboljih boraca u svojoj kategoriji. Jackson je u karijeri odradio 51 borbu, pobijedio je 38 puta i 13 puta stisnuo ruku protivniku u znak poraza, a u UFC-u je proveo šest godina i postao prvakom poluteške kategorije.

S druge strane, Rus je s karijerom započeo 2000. godine pobjedom protiv Martina Lazarova, a ukupno je odradio 44 meča. Pobijedio je 38 puta i šest puta izgubio.

Fjodor je po mnogima najbolji MMA borac svih vremena. Suvereno je vladao u PRIDE-u i neviđenom lakoćom uništavao je protivnike. Majstor ruskog samba i juda, podjednako je bio dobar u 'stojci' i na parteru.

Foto: screenshot/Youtube/Twitter

Nevjerojatno eksplozivan i spreman, pred njim su padale K-1 i MMA legende Herring, Schilt, Fujita, Goodridge, Coleman, Randleman, Minotauro, Cro Cop, Hunt...

'Putin je izuzetan'

Nitko ga nije uspio dobiti punih 9 godina, u sportu u kojem jedan udarac završava sve, to je nevjerojatno postignuće jer je u tih 9 godina bez poraza Rus imao čak 28 borbi.

Neko je vrijeme bio izvan MMA svijeta, okušao se i u politici, posebno je blizak ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

- On je izuzetan predsjednik, ali i čovjek sport, majstor u judu. Ipak, nikad nisam ulazio u klinč s njim. Dolazio je na moje mečeve i meni je to bila čast - rekao je u jednom od intervjua Fjodor.

'Ispitivao me FBI'

Voli ga i američki predsjednik Donald Trump.

Prije desetak godina osnovana je organizacija 'Affliction Entertainment', koja je trebala parirati UFC-u i držati pay-per-view borbe. U kompaniji je velik dio imao Donald Trump, a prvo veliko ime koje su doveli bio je baš - Fjodor Jemjeljanenko.

Izvršni direktor 'Affliction Entertainmenta' bio je Michael Cohen, Trumpov odvjetnik kojeg je FBI nedavno uhitio i koji je pod istragom. Još se ne zna je li pod istragom i Fjodorovo nastupanje pod tom organizacijom.

Rus je potvrdio da ga je FBI ispitao uoči borbe protiv Franka Mira i sve je okrenuo na šalu.

- Nisu me pitali jesam li špijun, ha, ha, ha.

Navijte alarm u nedjelju ujutro jer sigurno ne želite propustiti borbu najvećeg, borca koji je promijenio ovaj sport i čovjeka koji s razlogom nosi titulu najboljeg u povijesti.

'Posljednji imperator', najveći u povijesti, Fjodor Jemjeljanenko!